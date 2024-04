Po blisko dwóch latach Tomasz Sekielski odchodzi ze stanowiska redaktora naczelnego polskiego wydania tygodnika "Newsweek". W czwartek 25 kwietnia 2024 roku w imieniu redakcji do tej zmiany odniósł się Michał Szadkowski. Ten dziennikarz jest aktualnie pełniącym obowiązki redaktora naczelnego.

Tomasz Sekielski odchodzi z tygodnika "Newsweek". Fot. Wojciech Olkusnik / East News

Tomasz Sekielski odchodzi z Newsweeka. Zaskakujący komunikat tygodnika

"Literatura i film wiele by straciły, gdyby każda zmiana władzy odbywała się w takiej atmosferze. Redaktor naczelny 'Newsweeka' Tomek Sekielski ogłosił dziś zespołowi, że odchodzi z redakcji. W najbliższym numerze tygodnika pożegna się z czytelnikami i czytelniczkami" – poinformował Michał Szadkowski.

Z informacji zamieszczonej na stronie "Newsweeka" możemy dowiedzieć się również, iż Sekielski był naczelnym tygodnika prawie dwa lata.

"Zrobiliśmy razem wiele fajnych okładek i świetny serwis internetowy. Zajmowaliśmy się ważnymi tematami, opisywaliśmy kulisy funkcjonowania państwa PiS, ujawniliśmy aferę Collegium Humanum, pokazywaliśmy, jak zmienia się polskie społeczeństwo. Pomogliśmy naszym dziennikarzom i dziennikarkom się rozwijać, stworzyliśmy świetne miejsce do pracy. A to było bardzo ważne, bo Tomek przyszedł do nas w bardzo trudnym momencie" – podkreślił Szadkowski.

Przekazał też Sekielskiemu podziękowania za wspólną pracę. "Za to wszystko Tomkowi dziękuję" – wskazał.

Tak znany dziennikarz tłumaczy rezygnację z pełnionej funkcji

Portal Wirtualne Media podał natomiast, że z początkiem maja ruszy rekrutacja na stanowisko redaktora naczelnego "Newsweeka". Na razie jednak rolę naczelnego będzie pełnił Michał Szadkowski. Na stanowisku wicenaczelnego zostanie także Dariusz Ćwiklak.

Co ważne, ten sam serwis informuje też Sekielski pozostanie w Ringier Axel Springer Polska, czyli firmie, które wydaje "Newsweeka". – Z powodów osobistych nie będę mógł poświęcić się odpowiedzialnej roli redaktora naczelnego "Newsweeka". Bardzo dziękuję mojemu zespołowi za dwa intensywne lata – wyjaśnił dziennikarz, cytowany przez portal.

Tomasz Sekielski jest dziennikarzem radiowym i telewizyjnym. W latach 1997-2006 pracował w "Faktach" TVN. Przygodę z TVN zakończył w 2012 roku, a później pracował w TOK FM i TVP.

Jest także autorem głośnych filmów, w tym "Tylko nie mów nikomu", opisujący problem wykorzystywania najmłodszych przez duchownych. W 2023 roku mogliśmy za to obejrzeć "Korzenie zła" o SKOK-ach.

