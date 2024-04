Ukraińcy będą odsyłani, aby służyć w wojsku? Jeden z krajów NATO przerwał milczenie

Natalia Kamińska

L itwa ma rozważyć pomoc Ukrainie w repatriacji mężczyzn, którzy mogliby służyć w wojsku, ale najpierw musi wypracować, jak to zrobić. Jedno jest pewne – nic nie odbędzie się siłą. Jako przykład ma posłużyć to, co zrobi Polska. Nasze władze jednak nie ogłosiły oficjalnie, co dokładnie jest w planach.