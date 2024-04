Morozowski nagle zniknął z TVN24. Zmartwieni widzowie dostali odpowiedź

Andrzej Morozowski od pewnego czasu nie prowadzi swojego programu "Tak jest" na antenie TVN24. Widzowie zaczęli dopytywać o powody nieobecności dziennikarza. Jak się okazuje, chodzi o kwestie zdrowotne.

Andrzej Morozowski zniknął z programu w TVN24 Fot. Pawel Wodzynski/East News

– Mogę państwu powiedzieć, że dzisiaj bardzo długo rozmawiałem z Andrzejem. Andrzej jest po pewnym zabiegu szpitalnym, tak to nazwijmy. Dochodzi do siebie. Wszyscy wiemy, że za dwa, trzy, może cztery tygodnie wróci w pełni sił. Też państwa pozdrawia – przekazał Tomasz Sianecki w "Szkle kontaktowym" na antenie TVN24.

To była odpowiedź na pytanie jednego z widzów o to, co się dzieje z Andrzejem Morozowskim. Fani jego programu "Tak jest" rzeczywiście mogli być zaniepokojeni nagłym zniknięciem dziennikarza. W popularnym formacie zastępowali go już m.in. Marcin Zaborski, Anna Jędrzejowska czy Arleta Zalewska.

Andrzej Morozowski zniknął z TVN24

W sprawie nieobecności Morozowskiego oficjalnie wypowiedzieli się już przedstawiciele stacji. To reakcja na pytanie dziennikarzy "Press", którzy postanowili dowiedzieć się, dlaczego prowadzący nagle zniknął z anteny.

"Andrzej Morozowski dochodzi do zdrowia po operacji i wróci tak szybko, jak tylko będzie to możliwe" – potwierdziło biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery.

Kilka lat temu widzowie też zmartwili się zdrowiem Morozowskiego, kiedy dziennikarz poprowadził program w kołnierzu ortopedycznym. – To nie efekt brutalizacji polityki, a operacji dysków w kręgosłupie – żartował wtedy Morozowski.

Program "Tak jest" pokazywany jest w dni powszednie o godz. 18:00. Przypomnijmy, że Morozowski jeszcze w latach 1990–2000 pracował w Radiu ZET. W tym czasie współpracował także z TVP, gdzie był reporterem sejmowym "Teleexpressu".

Od 2001 r. związany jest ze stacją TVN24 jako prowadzący lub współprowadzący takich programów jak "Skaner polityczny", "Bohater tygodnia", "Studio" 24", "Kuluary", "Rozmowa bardzo polityczna" oraz "Tak jest". W TVN24 Morozowski pracował także jako reporter.