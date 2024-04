Z TVP do... wykończeniówki? Ziemiec udostępnił swoje zaskakujące zdjęcie, internauci w szoku

Krzysztof Ziemiec stracił pracę w TVP na początku roku. Co teraz robi? Zdjęcie na X sugeruje, że... remonty. Internauci śmieszkują lub szanują za pokorę, a sam dziennikarz niczego nie dementuje, ochoczo komentuje i bawi się ich domysłami. Jego tajemnicze wypowiedzi w mediach o obecnym zajęciu również zastanawiają.

Krzysztof Ziemiec współpracował z TVP przez dwie dekady. Prowadził m.in. "Wiadomości", "Kwadrans po ósmej", "Woronicza 17", "Minęła dwudziesta", "Studio Zachód" czy "Panoramę".

W ostatnich latach należał też grona gospodarzy programu "Teleexpress". Na zmianę z Martą Piasecką, Beatą Chmielowską-Olech oraz Rafałem Patyrą pojawiał się w kultowym formacie. Jednak po "rewolucji w TVP", która rozpoczęła się po objęciu rządów przez Donalda Tuska, dni Ziemca w Telewizji Polskiej były policzone.

– Nikt nie bierze go pod uwagę w nowej rzeczywistości. On sprzedał duszę diabłu, sympatyzując z dawną władzą, której dawał swoją twarz. Od takich osób trzeba się odciąć, by odzyskać wiarygodność – mówił informator stacji portalowi Plotek na przełomie grudnia i stycznia.

W marcu biuro prasowe TVP wysłało redakcji "Press" oficjalny komunikat w sprawie Ziemca. "Telewizja Polska zakończyła współpracę z panem Krzysztofem Ziemcem na mocy porozumienia stron" – poinformowała, a dziennikarz nie krył żalu.

Co robi dziś Krzysztof Ziemiec? Były dziennikarz TVP... prowadzi remonty

Krzysztof Ziemiec stracił pracę w TVP, ale nie przeszedł do TV Republika, jak wiele gwiazd "reżimowej telewizji". Cały czas jest zatrudniony w RMF FM, gdzie prowadzi audycję "Gość Krzysztofa Ziemca". Ale co jeszcze robi?

24 kwietnia użytkownik X (dawniej Twittera) udostępnił zaskakujące zdjęcie Krzysztofa Ziemca. Dziennikarz w szarym t-shircie maluje wałkiem ścianę, przy nim stoi drabina. "A tymczasem z okolic Dublina takie obrazki... Ktoś rozpoznaje?" – brzmiał podpis, sugerujący, że Ziemiec wyjechał za granicę i zajmuje się wykończeniówką.

Dziennikarz udostępnił zdjęcie na własnym profilu i ani nie potwierdził, ani nie zdementował tych doniesień. "Podczas pracy lubię posłuchać muzyki z Wysp. Z lat młodości" – napisał jedynie.

W komentarzach pojawiły się drwiny niektórych internautów dotyczących potencjalnego nowego zajęcia byłej gwiazdy TVP, inni szanują Ziemca za zakasanie rękawów i podjęcie się pracy fizycznej. Sam dziennikarz podjął grę w komentarzach: nie mówi, co tak naprawdę remontuje i czy to chwilowe, czy stałe zajęcie, ale chętnie do tego nawiązuje.

"Rozumiem, że trzeba zacisnąć pasa po utracie lukratywnej pensji w TVPiS, ale że do tego stopnia?" – napisał ktoś, na co Ziemiec odpisał: "Trzeba być twardym! Idę spać. Bo od rana job!". Na pytanie "A co pan robi z taką nieoszlifowaną ścianą?" odpowiedział: "Wykonuję polecenia. Każą malować, to maluję. Praca to praca. Myślenie jest w wojsku, a nie na budowie".

"Pan remontuje coś na własny użytek czy zarobkowo? Jeżeli pierwszy wariant, to brawo za zaradność... Jeżeli jednak to drugie – to olbrzymi szacunek za skromność i pokorę" – brzmiał jeden z komentarzy, a Ziemiec odpowiedział jedynie: "Dzięki" i emoji ze złożonymi dłońmi. Na X napisał również: "Wszystko jest po coś. Żadna praca nie hańbi".

Krzysztof Ziemiec robi remonty po odejściu z TVP? Odpowiedział mediom

Portal Wirtualne Media postanowił dopytać Krzysztofa Ziemca, czy naprawdę zajął się teraz wykończeniówką. Dziennikarz wciąż był tajemniczy. "Przebywam teraz w pracy. Wrócę po majówce. Jestem na robocie, efekty będą mam nadzieję pozytywne" – powiedział.

Nieco więcej powiedział Wirtualnej Polsce. Stwierdził, że jego obecna sytuacja zawodowa jest "świetna" i wyjawił, że "aktualnie remontuje, maluje, dużo też spaceruje". Nie powiedział jednak, co remontuje.

– Remont prowadzę od tygodnia. Z obserwatorami w mediach społecznościowych podzieliłem się tylko niewielkim jego wycinkiem, ale (…) zainteresowanie każe mi się zastanowić, czy nie powinienem udostępnić więcej zdjęć. Przemyślę to jeszcze. Zachęcam zatem do śledzenia moich profili – powiedział enigmatycznie.

