Jest ostateczne potwierdzenie. Krzysztof Ziemiec poza Telewizją Polską

Krzysztof Ziemiec już nie pojawi się na antenie TVP. Telewizja Polska oficjalnie potwierdziła, że rozmowa z byłym już prowadzącym "Teleexpressu" została rozwiązana za porozumieniem stron. Jeszcze wcześniej Ziemiec skarżył się na warunki, w jakich doszło do zakończenia współpracy z publicznym nadawcą.

TVP oficjalnie potwierdza. Krzysztof Ziemiec poza Telewizją Polską. Fot. Andrzej Iwańczuk / Reporter / East News

Jest ostateczne potwierdzenie z TVP. Krzysztof Ziemiec poza Telewizją Polską

"Teleexpress" ma już starego-nowego prowadzącego. Maciej Orłoś od kilku tygodni ponownie realizuje się zawodowo w TVP, zastępując swojego poprzednika – Krzysztofa Ziemca.

Już na przełomie grudnia i stycznia "Plotek" poinformował, że losy Ziemca w "Teleexpressie" są policzone.

– Nikt nie bierze go pod uwagę w nowej rzeczywistości. On sprzedał duszę diabłu, sympatyzując z dawną władzą, której dawał swoją twarz. Od takich osób trzeba się odciąć, by odzyskać wiarygodność. Poza tym Orłoś nie wróciłby, gdyby w programie była stara ekipa. Bardzo mu zależy na nowym otwarciu – przekazał portalowi pracownik stacji.

Teraz biuro prasowe TVP wysłało redakcji "Press" oficjalny komunikat w sprawie Ziemca. "Telewizja Polska zakończyła współpracę z panem Krzysztofem Ziemcem na mocy porozumienia stron" – czytamy.

Krzysztof Ziemiec o zmianach w TVP: Po prostu nikt nas nie chce

Jeszcze wcześniej Ziemiec skomentował kulisy rozstania z Telewizją Polską w rozmowie z dziennikarzami "Faktu".

– Po prostu nikt nas nie chce. Nikt nie zadzwonił ani do mnie, ani znajomych, żeby formalnie umowę zakończyć. Nie wiemy, na czym stoimy, a życie ucieka. Nigdy tak nie było – powiedział.

– Pracowałem w TVP ponad 20 lat, były zmiany, ale nigdy takie, jak teraz. Po prostu przyszliśmy do pracy i nikt nas nie chciał. To tak jakby zamknąć komuś drzwi przed nosem i nie wpuścić do mieszkania – dodał.

Krzysztof Ziemiec spędził 20 lat w TVP

Przypomnijmy, że Krzysztof Ziemiec współpracował z TVP przez dwie dekady. W tym okresie widzowie mogli go zobaczyć m.in. w "Wiadomościach". Prowadził również programy publicystyczne: "Kwadrans po ósmej", "Woronicza 17", "Minęła dwudziesta", "Studio Zachód" oraz "Panoramę".

W ostatnich latach należał też do grona gospodarzy programu "Teleexpress". Na zmianę z Martą Piasecką, Beatą Chmielowską-Olech oraz Rafałem Patyrą pojawiał się w kultowym formacie.

Obecnie Ziemiec cały czas jest zatrudniony w RMF FM. Tam prowadzi audycję "Gość Krzysztofa Ziemca".