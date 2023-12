Po upadku rządu Prawa i Sprawiedliwości, wokół TVP naprawdę wiele się dzieje. Plotek dowiedział się, że z publicznym nadawcą ma pożegnać się słynny dziennikarz Krzysztof Ziemiec. Ponoć nikt nie bierze go już pod uwagę przy tworzeniu nowej odsłony "Teleexpressu".

Krzysztof Ziemiec ma kończyć przygodę z TVP. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Ziemiec kończy przygodę w TVP?

Zmian w TVP ciąg dalszy. Niebawem na antenę ma wrócić nowy "Teleexpress". Maciej Orłoś potwierdził już wieści, że znów będzie prowadzącym.

Natomiast Plotek ustalił, że z anteny zniknie Krzysztof Ziemiec, który w ostatnich latach był mocno kojarzony z "tubą propagandową PiS".

– Nikt nie bierze go pod uwagę w nowej rzeczywistości. On sprzedał duszę diabłu, sympatyzując z dawną władzą, której dawał swoją twarz. Od takich osób trzeba się odciąć, by odzyskać wiarygodność. Poza tym Orłoś nie wróciłby, gdyby w programie była stara ekipa. Bardzo mu zależy na nowym otwarciu – przekazał portalowi pracownik stacji.

Sam zainteresowany zaprzecza jednak, aby dostał informację o zakończeniu swojej pracy u publicznego nadawcy. – Nie mam na ten temat nic do powiedzenia. Nic mi nie wiadomo – odpowiedział na pytanie o swoje dalsze losy w TVP.

Przypomnijmy, że Ziemiec spełniał się przez pewien czas jako prowadzący "Wiadomości", a potem "Teleexpress".

Nowe twarze w Telewizji Polskiej

To nie koniec wiadomości na temat roszad dziennikarzy w Telewizji Polskiej. Z kolei Wirtualne Media podają, że do zespołu TVP dołączą wkrótce trzej dziennikarze z Radia Eska. Piotr Bukowski, Damian Wilczyński i Daniel Chaliński planują zagrzać miejsce Telewizji Polskiej.

Bukowski, długoletni serwisant Radia Eska, zdobywał wcześniej doświadczenie w Akademickim Radiu Luz we Wrocławiu. – Mogę potwierdzić, że złożyłem wypowiedzenie w Esce. Ale na razie nie chciałbym się wypowiadać na temat dalszych planów, bo ciałem i duchem jestem ciągle w Esce i na tym skupiam całą swoją uwagę – powiedział dziennikarz na łamach Wirtualnych Mediów.

Wilczyński, ostatnio reporter Radia Eska, miał wcześniejsze doświadczenie jako prezenter w Eska TV. Chaliński, początkowo związany z Nową TV, a później w latach 2017-2022 z programem "Czarno na białym" TVN24, obecnie reporter Radia Eska, tworzy materiały wideo z Sejmu dla "Expressu Biedrzyckiej". Ma on wzmocnić ekipę "Panoramy" jako reporter polityczny.

Przypomnijmy, że "Panorama" oraz "Teleexpress" zostały zdjęte z anteny TVP 20 grudnia 2023 roku w wyniku zamieszania w stacji. Ich emisja ma być wznowiona w najbliższych dniach, o czym poinformował prezes Sygut. Nad zmienionym formatem programu informacyjnego TVP2 pieczę będzie sprawował Jarosław Kulczycki.