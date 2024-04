D o dramatycznych scen doszło na jednej z plaż karaibskiej wyspy Tobago. 64-letni turysta trafił do szpitala po ataku żarłacza byczego. Rekin dopadł mężczyznę zaledwie 10 metrów od brzegu. 64-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala.





Rekin zaatakował turystę. Mężczyzna znajdował się zaledwie 10 metrów od brzegu

redakcja naTemat.pl

Do dramatycznych scen doszło na jednej z plaż karaibskiej wyspy Tobago. 64-letni turysta trafił do szpitala po ataku żarłacza byczego. Rekin dopadł mężczyznę zaledwie 10 metrów od brzegu. 64-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala.