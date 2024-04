W nocy z soboty na niedzielę doszło do incydentu w jednym z lokali w Krakowie. Konieczna była ewakuacja 100 osób z powodu rozpylonego gazu pieprzowego. Sprawców całego zamieszania udało się zatrzymać.

Poważny incydent w restauracji w Krakowie. Ewakuowano 100 osób Fot. Artur BARBAROWSKI/East News, Facebook / Layla Lounge Bar

O zdarzeniu poinformowano na profilu lokalu Layla Lounge Bar na Facebooku. To właśnie tam, przy ulicy ul. Dietla 91 doszło do incydentu, w wyniku którego trzeba było ewakuować wszystkie osoby, które przebywały w restauracji.

Jak czytamy w relacji, dwoje młodych ludzi, którzy przechodzili obok lokalu, rozpyliło gaz pieprzowy przez wentylację. Opublikowano również zdjęcie, przedstawiające ludzi zgromadzonych przed budynkiem.

Po tym, jak rozpylono gaz, właściciel restauracji rozpoznał kobietę, która miała być sprawczynią incydentu. Przy pomocy gości udało się ją zatrzymać razem z jej partnerem kilkaset metrów dalej. Nie ma informacji, by ktoś został poszkodowany w tym zdarzeniu. O sprawie powiadomiono policję.

Jak podaje lovekrakow.pl, zatrzymana kobieta trafiła do aresztu. Może usłyszeć zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, za co grozi do ośmiu lat więzienia.