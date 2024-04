Wracamy na Lwią Ziemię! Pokazano pierwszy zwiastun filmu "Mufasa: Król lew"

Po remake'u live action "Króla lwa" przyszła pora na film, który opowie o młodości ojca Simby. Do sieci właśnie trafił pierwszy zwiastun prequela "Mufasa: Król lew". Trzeba przyznać, że efekty specjalne robią wrażenie. W oryginalnej obsadzie usłyszymy m.in. Madsa Mikkelsena i córkę Beyoncé.

Pokazano zwiastun filmu "Mufasa: Król lew". Będzie hit? Fot. kadr z filmu "Mufasa: Król lew"

Zwiastun filmu "Mufasa: Król lew". Kiedy premiera?

"Mufasa: Król lew" to długo wyczekiwany prequel "Króla lwa", w którym poznaliśmy historię oskarżonego o zabicie swojego ojca Simby. Oryginalna bajka Disneya wzorowała się poniekąd na "Hamlecie" Williama Szekspira, natomiast nadchodzący film, którego akcja rozgrywa się dużo wcześniej, będzie czymś zupełnie nowym.

W zwiastunie, który ukazał się w poniedziałek (29 kwietnia) w programie "Good Morning America", słyszymy głos Rafikiego, szamana Lwiej Ziemi, którego znamy z bajki (był połączeniem mandryla i pawiana).

– Ta historia zaczyna się daleko za górami i cieniami, po drugiej stronie światła. Tam narodził się lew - bez kropli szlachetności we krwi. Lew, który na zawsze zmienił nasze życie – tak o Mufasie wypowiada się narrator.

Trailer ukazuje nam sceny, które rozgrywają się nie tylko na sawannie, ale także na terenach pokrytych śniegiem. Oprócz lwiątek na ekranie widzimy m.in. polujące na głównego bohatera krokodyle, a także stado pędzących antylop. Zwiastun otwiera znany z "Króla lwa" motyw muzyczny pod tytułem "The Circle of Life".

W angielskim dubbingu usłyszymy m.in. Aarona Pierre'a ("Kolej podziemna") jako Mufasę, Johna Kaniego ("Czarna pantera") jako Rafikiego, Madsa Mikkelsena ("Na rauszu") jako potężnego lwa Kirosa, Setha Rogena ("Supersamiec") jako Pumbę, Billy'ego Eichnera ("Parks and Recreation") jako Timona, Donalda Glovera ("Atlanta") jako Simbę, Beyoncé ("Dreamgirls") jako Nalę i jej córkę Blue Ivy Carter jako Kiarę.

Reżyser filmu Barry Jenkins (oscarowy "Moonlight") powiedział w "Good Morning America", że "Mufasa: Król lew" odkryje przed widzami tajemnicę postaci, którą znają od 30 lat. – Podróż, jaką przeżyjecie, polega na zrozumieniu, w jaki sposób można budować rodzinę – stwierdził.

Jak sam podkreślił, ma do animowanego filmu z 1994 roku wielki sentyment. – To pierwszy raz, kiedy widzimy, jak dzieci naprawdę przepracowują żałobę. (...) Miało to więc dla mnie szczególne znaczenie – dodał.

Światową premierę "Mufasy: Króla lwa" zapowiedziano na 20 grudnia 2024 roku, czyli tuż przed Bożym Narodzeniem (idealny czas na rodzinny wypad do kina).

Czytaj także: https://natemat.pl/551849,jak-dobrze-pamietasz-zloczyncow-z-filmow-disneya-i-pixara-trudny-quiz