Dramatyczna sytuacja w Tatrach. Turysta cudem uciekł przed pędzącą lawiną

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w polskich Tatrach. Kamery uchwyciły potężną lawinę, która zeszła pod Rysami, przecinając szlak prowadzący na szczyt. Turyście udało się uciec dosłownie w ostatniej chwili.

Dramatyczna sytuacja w Tatrach. Kamery uchwyciły zejście lawiny. Fot. Albin Marciniak/East News/Tatromaniak/Fb

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 29 kwietnia nad Czarnym Stawem. W tamtym miejscu zeszła lawina, przecinając szlak prowadzący na szczyt.

Niebezpieczna sytuacja nad Czarnym Stawem

Nagranie ze zdarzenia pokazał serwis Tatromaniak. Widać na nim, że blisko toru lawiny był turysta. Na nagraniu możemy zobaczyć, jak próbuje uciec przed śniegiem.

"Uciekając tak, jak on po pierwsze szybciej będzie się oddalał w bok, dzięki większej prędkości nabieranej, biegnąc w dół (oby się tylko nie wyłożyć) niż wtedy, kiedy uciekałby w bok – prostopadle do lawiny. Zakładam, że wiesz, jak ciężko porusza się po kopnym śniegu. Po drugie w tym przypadku im niżej, tym lawinisko było węższe, więc niżej – mniejsza szansa, że cię złapie. W takich przypadkach to są sekundy na podjęcie decyzji i działają automatyczne mechanizmy" – wyjaśnił wątpliwości jeden z obserwatorów profilu.

Obecnie w polskich górach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Jak czytamy na stronie TOPR, "pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach jest związana umiarkowanie".

W Tatrach może być nadal niebezpiecznie

"Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach wskazanych w komunikacie lawinowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne" – wyjaśniono.

Ponadto występują częściowo niekorzystne warunki. "Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach, a szczególnie na wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości" – podano.

