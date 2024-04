Tegoroczna majówka może należeć do bardzo udanych. Wiele osób już teraz korzysta z wolnego, podczas gdy inni dopiero przygotowują się do wyjazdów. Niezależnie od tego, gdzie spędzisz długi weekend, pamiętaj o ochronie przed UV.

Niebezpieczne promieniowanie UV podczas majówki. Pogoda zaskoczy zwłaszcza na południu kraju Fot. Windy.com; Piotr Molecki / East News

Pogoda rozpieszcza osoby, które postanowiły spędzić majówkę poza domem. Bardzo ciepło i słonecznie jest w zasadzie w całym kraju. Jednak z tego powodu wypoczywający na świeżym powietrzu powinni mieć się na baczności. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby wylądować w szpitalu.

Zdradzieckie słońce w majówkę. Promieniowanie UV będzie bardzo niebezpieczne

Pierwsze prognozy pogody na majówkę nie były zbyt optymistyczne. Wiele wskazywało na to, że będzie ona chłodna, a także deszczowa. Ostatecznie okazało się jednak, że na niebie nie zabraknie słońca, a termometry wskażą niemalże letnie wartości.

Mimo iż mamy dopiero przełom kwietnia i maja, to już teraz ogromnym zagrożeniem może okazać się promieniowanie UV. Jak informuje IMGW, jego wskaźnik na przeważającym obszarze kraju wyniesie w najbliższych dniach 5-6 w 16-stopniowej skali (na Ziemi raczej nie przekracza 10). Jednak w jednym regionie będzie jeszcze wyższy.

Niebezpieczna majówka w Zakopanem. Wszystko przez pogodę

Na baczności powinni się mieć przede wszystkim turyści, którzy tegoroczną majówkę postanowią spędzić w górach, a zwłaszcza w Zakopanem i Tatrach. Z map opublikowanych przez IMGW wynika, że to właśnie tam wskaźnik UV wyniesie aż 7. Co to oznacza dla turystów?

W całym kraju podróżni powinni w najbliższych dniach pamiętać o zabraniu okularów przeciwsłonecznych i kremów z filtrem UV. Szczególnie istotne będzie to w górach. Osobom z bardzo jasną karnacją wystarczy mniej niż 20 minut na słońcu, aby doznać poparzeń słonecznych. Spędzania czasu z dala od cienia, na otwartej przestrzeni nie zaleca się zwłaszcza w godzinach 10-16. Wtedy promieniowanie UV jest najsilniejsze.

Śnieg w Tatrach. Na szlakach warunki zimowe

Nie tylko wysoki wskaźnik promieniowania UV będzie zagrożeniem dla turystów na szlakach. Podczas niedawnego ochłodzenia w wielu miejscach pojawiły się opady śniegu. Na tatrzańskich trasach nie brakuje więc mokrego śniegu, który nie jest stabilny. W każdej chwili mogą zejść lawiny.

"Wyżej w Tatrach panują zimowe warunki, obowiązuje zagrożenie lawinowe! Wyruszając podczas majówki w Tatry, pamiętajcie: Wasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od Was. Bądźcie rozważni. Dopasujcie swoje plany do aktualnych i prognozowanych warunków w Tatrach, oraz do swoich umiejętności i doświadczenia zimowego" – apelował w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych Tatrzański Park Narodowy.

"Poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC – detektor, sonda, łopatka) wraz z umiejętnością posługiwania się nim" – przypomniano we wpisie, do którego dołączono nagranie z lawiny, która zeszła w regionie Czarnego Stawu pod Rysami.

