Duda w 20-stą rocznicę Polski w UE. Nie był w stanie odpuścić sobie jednego tematu

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Z okazji 20-stej rocznicy przystąpienia naszego kraju do UE prezydent Andrzej Duda miał specjalne wystąpienie, w którym wspomniał nawet o... Centralnym Porcie Komunikacyjnym, który wg. prawicowej narracji nie powstanie, czemu jednak zaprzeczają rządzący.

Duda w 20-stą rocznicę przystąpienia Polski do UE. Specjalne wystąpienie. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Prezydent Andrzej Duda wygłosił we wtorek orędzie z okazji 20-stej rocznicy przystąpienia Polski do UE.

Specjalne wystąpienie Dudy z okazji 20-racznicy Polski w UE

– 20 lat temu dołączyliśmy do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku to był bardzo dobry dzień dla Polski. Kilka pokoleń marzyło, by powrócić do politycznej wspólnoty zachodniego świata, zjednoczonej Europy i stało się to naszym wspólnym udziałem. 20 lat naszej obecności w Unii to wielki sukces każdego z nas – zaczął swoje wystąpienie Duda.

I kontynuował: – Przed Polską i przed Unią Europejską wiele wyzwań dotyczących bezpieczeństwa i gospodarki. Od tego, jak na nie odpowiemy, zależy nasza przyszłość. Będąc w UE, możemy wpływać na jej kształt, nadawać kluczowe kierunki. Nasz głos ma znaczenie. Dlatego każdego dnia musimy zabiegać o polskie sprawy w Unii Europejskiej.

Jak podkreślił, "dzisiaj jesteśmy świadkami wielkiego sporu o przyszły kształt Unii Europejskiej". – Pojawiają się niepokojące tendencje do federalizacji, mówi się o zmianach traktatów, które ograniczą suwerenność państw członkowskich. Nasza obecność w Unii Europejskiej to polska racja stanu, ale opowiadamy się za Europą wolnych narodów. Europą ojczyzn – wskazał.

Nie zabrakło też wątku dotyczącego nadchodzących wyborów do PE. – W Unii każdego dnia trwa walka, twarda walka o interesy poszczególnych krajów i trzeba o nie skutecznie zabiegać – stwierdził Duda.

I dodał: – Dlatego tak ważne będą wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. Od tego, jakich reprezentantów wybierzemy, będzie zależał kierunek, w którym będzie podążała Unia, oraz jak polskie sprawy w Unii będą prowadzone. Zachęcam Państwa do udziału w tych wyborach.

Duda nie był w stanie odpuścić sobie tematu CPK

Prezydent podkreślił także, że "Polska jest dziś bezpieczna, dynamicznie się rozwija, ma dobre perspektywy, ale właśnie nasza historia uczy nas, że nic nie jest dane raz na zawsze". – Dlatego o pomyślność i dobrą przyszłość naszej ojczyzny należy nieustannie zabiegać – apelował.

Duda nie był w stanie w rocznicowym przemówieniu odpuścić sobie jednak tematu CPK. – Ale jesteśmy ambitni, chcemy rozwijać się dalej i potrzebujemy wielkich strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny po to, byśmy jeszcze szybciej dołączyli do najbogatszych państw Europy – oznajmił.

