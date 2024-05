Aleksandra Żebrowska w najnowszej publikacji w mediach społecznościowych dodała nagie zdjęcie z dzieckiem. Żona znanego aktora pokazała swoim obserwatorkom bliznę po cesarskim cięciu. Opis jest wymowny. Przypomnijmy, że niedawno w sieci wybuchła burza po słowach o porodzie gościni programu Agaty Młynarskiej.

Żebrowska pokazała bliznę po cesarskim cięciu. Fot. Instagram / Aleksandra Żebrowska

Ola Żebrowska od blisko 15 lat jest żoną aktora Michała Żebrowskiego. Para doczekała się czwórki dzieci: nastoletniego już dziś Franciszka, młodszego Henryka, 3-letniego Feliksa i niespełna rocznej córeczki.

37-latka świetnie odnalazła się w roli mamy. Prowadzi aktywnie swoje profile w sieci, gdzie prezentuje się często w naturalnej odsłonie. Bez owijania w bawełnę pokazuje, jak wygląda jej codzienność z gromadką pociech.

Żebrowska pokazała bliznę po cesarce

Ponadto już nie raz udowodniła, że fotografie nagiego ciała nie są dla niej tematem tabu. W nowym poście na swoim Instagramie Ola Żebrowska wrzuciła kadr, na którym widać jej bliznę po cesarskim cięciu.

"Kwiecień jest Miesiącem Świadomości i Wiedzy na temat Cięcia Cesarskiego. Pozdrawiam wszystkich, którzy rodzili normalnie i tych, którzy przez gardło" – dodała z ironią.

Wiele fanek w komentarzach zinterpretowało to jako nawiązanie do ostatniej afery porodowej.

Afera ws. cesarskiego cięcia w programie TVN Style

Przypomnijmy, że w jednym z wydań programu Agaty Młynarskiej – na antenie TVN Style – dyskutowano na temat ciąży i porodu. Gościnie formatu pochyliły się nad tematem cesarskiego cięcia oraz naturalnego porodu. Jedna z uczestniczek zdecydowała się na wyrażenie bardzo kontrowersyjnej opinii. Jak stwierdziła, porodu przez cesarskie cięcie nie można nazywać porodem.

"Dla mnie cesarskie cięcie to nie jest poród, tylko wydobycie dziecka ze mnie. Ja po prostu czekałam na to, aż będę przeć, będzie mnie to boleć i będę wiedzieć, że kiedy dostanę to dziecko na ręce, to będę szczęśliwa i zapomnę o czymkolwiek, że bolało" – mówiła na antenie TVN Style.

Co interesujące, opinia pani Iwony została opublikowana na mediach społecznościowych TVN Style. "Okropnie krzywdząca opinia"; "Nie jestem matką, ale słuchając wczoraj wypowiedzi tej kobiety, czułam ogromny niesmak i oburzenie"; "Kompletny brak człowieczeństwa, tolerancji i szacunku do drugiej osoby"; "Nie da się tego słuchać. Porażka" – komentowali internauci.