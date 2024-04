Burza w sieci po słowach o cesarskim cięciu w programie Młynarskiej. Internauci wściekli

W ostatnim programie Agaty Młynarskiej emitowanym na TVN Style poruszono temat porodu. Gospodyni skupiła się na wadach i zaletach naturalnego porodu jak i cesarskiego cięcia. Wypowiedź jednej z uczestniczek dyskusji wywołała prawdziwą burzę w sieci. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki.

Od pewnego czasu Agata Młynarska prowadzi na TVN Style swój program "Konfrontacje Agaty". Na czym polega? Przy jednym stole zasiadają kobiety o różnych poglądach. W trakcie formatu poruszane są różne kwestie, które często wywołują spore kontrowersje. Nie da się ukryć, że ostatni odcinek wywołał w sieci prawdziwą burzę.

W najnowszym wydaniu programu Młynarskiej dyskutowano na temat ciąży i porodu. Gościnie formatu pochyliły się nad tematem cesarskiego cięcia oraz naturalnego porodu. Jedna z uczestniczek zdecydowała się na wyrażenie bardzo kontrowersyjnej opinii. Jak sama przyznała, według niej, porodu przez cesarskie cięcie nie można nawet nazwać porodem.

"Dla mnie cesarskie cięcie to nie jest poród, tylko wydobycie dziecka ze mnie. Ja po prostu czekałam na to, aż będę przeć, będzie mnie to boleć i będę wiedzieć, że kiedy dostanę to dziecko na ręce, to będę szczęśliwa i zapomnę o czymkolwiek, że bolało" – mówiła na antenie TVN Style.

Co interesujące, opinia pani Iwony została opublikowana na mediach społecznościowych TVN Style. Nie jest tajemnicą, że wypowiedź wywołała spore zamieszanie w sieci, a internauci nie kryli swojego rozgoryczenia w komentarzach.

"Okropnie krzywdząca opinia"; "A co się tu ostatnio dzieje? Festiwal nakręcania kobiet przeciwko sobie?"; "Niektórzy nie powinni się odzywać"; "Nie jestem matką, ale słuchając wczoraj wypowiedzi tej kobiety, czułam ogromny niesmak i oburzenie"; "Słucham i nie dowierzam. Nawet nie wiem, jak to skomentować"; "Kompletny brak człowieczeństwa, tolerancji i szacunku do drugiej osoby"; "Nie da się tego słuchać. Porażka" – czytamy.