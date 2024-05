Makabra na Śląsku. W mieszkaniu były ciała kobiety i dwójki malutkich dzieci

W Herbach na Śląsku doszło w czwartek do strasznego odkrycia. Służby znalazły tam trzy ciała – kobiety i dwójki dzieci. Na razie nie są znane okoliczności tego, co tam się wydarzyło.

Herby na Śląsku. W mieszkaniu odkryto ciało kobiety i dwójki małych dzieci (zdjęcie ilustracyjne). Fot. Jakub Hap/Polska Press/East News

W mieszkaniu na Śląsku odkryto ciało kobiety i dwójki dzieci

Stacja RMF FM podała w czwartek wieczorem, iż policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności rodzinnej tragedii w Herbach w powiecie lublinieckim na Śląsku. W jednym z mieszkań, jak dowiedzieli się dziennikarze, znaleziono ciała trzech osób – kobiety i dwójki jej dzieci w wieku przedszkolnym.

"Na razie służby nie ujawniają żadnych dokładniejszych informacji o okolicznościach tej tragedii" – czytamy w artykule RMF FM.

Nie tak dawno informowaliśmy też, że w Warszawie w Wielkanoc służby dokonały równie makabrycznego odkrycia. W jednym z mieszkań w Ursusie znaleziono cztery ciała.

– Podobno znaleźli ciała. To jest masakra. Mieszkali tu rodzice i córka z zięciem. Ci starsi mieli ok. 80 lat, a młodsi ok. 60. Z tymi drugimi czasem rozmawiałam. Mili ludzie – powiedziała wówczas gazecie "Fakt" jedna z sąsiadek.

Ludzie mieszkający w tym domu mieli być mili i spokojni. – Zdziwienie wielkie, bo to porządni ludzie, grzeczni, religijni. Dlatego wszyscy jesteśmy w szoku, że tam coś takiego mogło się zdarzyć – usłyszał "Fakt".

Sprawą zajęła się wtedy Prokuratura Rejonowa Warszawa–Ochota, która wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić dokładnie przyczyny śmierci tych ludzi.

******************************* Doświadczasz przemocy w rodzinie? Jesteś jej świadkiem? Znasz ofiarę przemocy domowej? Tu uzyskasz pomoc: Niebieska Linia (poradnia całodobowa): Zadzwoń: 22 668 70 00 lub 116 123 Napisz: poradnia@niebieskalinia.pl Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (całodobowy): Zadzwoń: 116 111 Napisz: na stronie https://116111.pl/napisz/ Rządowa infolinia (całodobowa): Zadzwoń: 800 120 002 Skype w języku migowym: pogotowie.niebieska.linia (poniedziałek 13:00-15:00) Feminoteka: Zadzwoń: 888 88 33 88 (poniedziałek-piątek 11:00-19:00) Телефон Для Жінок, Які Зазнають Насильства: 888 88 79 88 (Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 17:00)

