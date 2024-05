Ukraińcy zacierają ręce i studiują mapę Rosji. Kilka słów ministra dało im nadzieję

Piotr Brzózka

W ielka Brytania obiecuje Ukrainie 3 miliardy funtów rocznie na zbrojenia "tak długo, jak będzie to konieczne", a także daje zielone światło do używania broni przekazanej przez Londyn do atakowania celów znajdujących się w Rosji. Szczegóły oferty zdradził właśnie brytyjski minister spraw zagranicznych David Cameron.