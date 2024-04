Senat USA przyjął ustawy pomocowe dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Jeszcze w tym tygodniu pod dokumentami swój podpis złoży prezydent Joe Biden. Demokratom udało się przełamać ciągnący od miesięcy impas ws. wsparcia Kijowa. Już niedługo do naszego sojusznika na Wschodzie popłynie 60 mld dolarów.

Wojna w Ukrainie. Senat USA przegłosował gigantyczny pakiet pomocowy. Fot. Phelan M. Ebenhack / Associated Press / East News

Senat USA zdecydował. Ukraina dostanie miliardy dolarów pomocy

Po przełamaniu impasu w Izbie Reprezentantów także w Senacie USA udało się przegłosować ustawy pomocowe dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Aż 79 senatorów poparło pakiet projektów. Przeciw było jedynie 18 polityków.

Joe Biden już zareagował na tę decyzję. Z jego zapowiedzi wynika, że jeszcze w środę złoży podpis pod dokumentami. Specjalny komunikat wydał również Wołodymyr Zełenski.

"Jestem wdzięczny Senatowi USA za dzisiejsze zatwierdzenie istotnej pomocy dla Ukrainy. To głosowanie wzmacnia rolę Ameryki jako latarni demokracji i przywódcy wolnego świata" – napisał.

"Zdolności dalekiego zasięgu Ukrainy, obrona artyleryjska i przeciwlotnicza są niezwykle ważnymi narzędziami szybkiego przywrócenia sprawiedliwego pokoju" – dodał.

Złe wieści dla Władimira Putina. W USA przełom ws. Ukrainy

Jak pisaliśmy w naTemat, do przełomu ws. udzielenia pomocy Ukrainie doszło w minionym tygodniu. Spiker Izby Republikańskiej, Mike Johnson uległ naciskom Białego Domu i poddał ustawy pod głosowanie.

Aż 316 kongresmenów z Izby Reprezentantów poparło dalsze prace nad projektami. Tylko 94 polityków oddało głosy przeciw. Udało się również przyjąć propozycję w sprawie konfiskaty rosyjskich aktywów.

Przez taki obrót spraw republikanie zagrozili partyjnemu koledze odwołaniem go z funkcji spikera. Nieoczekiwanie jednak w obronę wzięli go demokraci. Już po głosowaniu Johnson udzielił krótkiego komentarza dla mediów. Wyjaśnił, skąd wzięła się jego nagła zmiana podejścia do kwestii Ukrainy.

– Gdyby mu na to pozwolić (na pokonanie Ukrainy - red.), Putin kontynuowałby marsz przez Europę. W następnej kolejności mógłby zaatakować Bałkany, mogłoby dojść do starcia z Polską, jednego z członków NATO – przekazał.

– Wolę wysłać pociski do Ukrainy niż amerykańskich chłopców. To nie jest gra, to nie żart. Nie możemy robić z tego polityki. Biorę na siebie polityczne ryzyko mojej decyzji – stwierdził.

Miliardy dolarów popłyną na Ukrainę. Biden dostanie specjalne uprawnienia

W przypadku Ukrainy mowa o pomocy finansowej w wysokości aż 60,8 mld dolarów. Z tej kwoty aż 23 mld mają zostać przeznaczone na uzupełnienie ubytków w arsenale. Z kolei 13,8 mld i 11,3 mld to środki kolejno na sprzęt dla Ukrainy i utrzymanie sił USA w regionie.

Joe Biden zaś otrzyma specjalne uprawnienia do przekazania dodatkowego uzbrojenia o wartości około 8 mld dolarów. A to wciąż nie koniec. Kolejne 9,5 mld dolarów zostaną przeznaczone na wsparcie gospodarcze ukraińskiego budżetu.

Przypomnijmy, że Pentagon stracił możliwość kierowania pomocy na Ukrainę jeszcze w grudniu 2023 roku. To wtedy bowiem wydał wszystkie środki, którymi dysponował zgodnie z przepisami prawa.

Jeszcze w marcu udało się skierować dodatkowy pakiet wojskowy, ale tylko dlatego, że amerykańscy urzędnicy dopatrzyli się oszczędności przy realizacji wieloletnich kontraktów.