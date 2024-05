Edyta i Cezary Pazurowie spędzili majówkę na Malediwach, na których świętowali 15. rocznicę ślubu. Z tej okazji postanowili odnowić przysięgę małżeńską w obecności najbliższych. 36-latka pochwaliła się również swoją smukłą sylwetką w bikini na pięknym zdjęciu, a przy okazji zapowiedziała ważną dla niej rzecz.

Edyta Pazura zapozowała w bikini Fot. Instagram / Edyta Pazura

Edyta Pazura prywatnie jest żoną Cezarego Pazury. Para wychowuje wspólnie troje dzieci, ale również razem pracuje: 36-latka jest bowiem menedżerką swojego o 26 lat starszego męża. Oprócz tego jest podcasterką i ma firmę perfumiarską. Pazura aktywnie prowadzi swoje konto na Instagramie, gdzie obserwuje ją blisko 260 tys. użytkowników.

Edyta Pazura w bikini na Instagramie. Fani aż zaniemówili na widok tego zdjęcia żony Cezarego Pazury

Obecnie Edyta i Cezary Pazurowie odpoczywają na Malediwach, gdzie w 15. rocznicę ślubu odnowili swoją przysięgę małżeńską. W serwisach społecznościowych podzielili się zdjęciami i wideo z prywatnej ceremonii.

Pazura opublikowała również na Instagramie nieco inny kadr: 36-latka zaprezentowała się w czerwonym bikini. Na zdjęciu stoi na plaży na brzegu oceanu, ręce trzyma uniesione nad głową i prezentuje smukłą sylwetkę.

"Już niedługo oddamy w Wasze ręce historię pięknej miłości… Trudnej, zakazanej i zarazem wyjątkowej, zamkniętej w jednej małej butelce" – podpisała fotografię, najwyraźniej nawiązując do swojego związku z Cezarym Pazurą i prawdopodobnie zapowiadając nowe perfumy swojej marki Sky&Co.

Internautki zachwyciła nie tylko perfumiarska zapowiedź, ale również zdjęcie Edyty Pazury w bikini. "O Bogini!", "Piękna kobieta, piękna dusza", "Jak miło popatrzeć na szczęśliwą kobietę", "Uważam, że to zdjęcie jest piękne. Dziewczyno, ale się rozwinęłaś brawo", "Cudowna figura", "Cudo", "Hot" – komentują.

Edyta Pazura i Cezary Pazura odnowili przysięgę małżeńską w 15. rocznicę ślubu

"17 lat razem, 15 lat po ślubie, 10 lat razem w pracy i od 3 lat prowadzimy wspólny biznes" – pisała Edyta Pazura na Instagramie z okazji 15. rocznicy ślubu i odnowienia przysięgi małżeńskiej z Cezarym Pazurą.

"Wiadomo, że Instagram to tylko mały wycinek naszego życia, a ono nie zawsze usłane jest różami. Wzloty i upadki, radość oraz łzy… to wszystko przeplata się i funkcjonuje jak sinusoida. Na brak zajęć nie narzekamy, jednak zawsze, ale to zawsze działamy z wielką pasją, dając z siebie 1000 procent" – wyznała.

Pazura nawiązała również do krytyki. "Jestem dumna z tego jak wspaniałą społeczność tutaj zbudowałam i byłam wzruszona czytając wczoraj setki wiadomości i życzeń. Usłyszałam również, że to jakaś kiepska moda na odnowę przysięgi małżeńskiej…" – zaczęła.

Po czym dodała: "Szczerze?! Wolę kiepską modę celebrującą miłość i szczęście, niż te propagującą zło oraz nienawiść. Jak to się komuś nie podoba, to internet szeroki oraz głęboki jak Ocean Indyjski i nie trzeba akurat wybierać w nim MNIE".

Edyta Pazura zaapelowała też do internautów: "Kochajcie się, uśmiechajcie, tańczcie o zachodzie słońca, bo życie jest za krótkie, żeby pielęgnować w nim: żal, smutek oraz złość".

