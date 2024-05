Maffashion i Danilczuk mają plany po "Tańcu z Gwiazdami". Spędzą ze sobą więcej czasu

Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk wzbudzali wiele emocji na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", jak również poza nim. Wielu spekulowało, że tych dwoje łączy coś więcej. W jednym z wywiadów influencerka zdradziła, że wraz z tancerzem mają już wspólne plany po programu. Zamierzają spędzić wspólnie wakacje.

14. edycja "Tańca z Gwiazdami" to już historia. Gwiazdy, które przez 9 tygodni podbijały taneczny parkiet telewizji Polsat, w niedzielę 5 maja na dobre pożegnały się z programem. W wielkim finale zaprezentowały się wszystkie 12 par, a do walki o Kryształową Kulę stanęły: Roksana Węgiel, Julia "Maffashion" Kuczyńska oraz Anita Sokołowska.

Wielkimi zwycięzcami 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" zostali Anita Sokołowska i Jacek Jeschke. Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk pomimo tego, że przyprawiali widzów o skrajne emocje, uplasowali się na trzeciej lokacie. W sieci nie brakowało spekulacji na temat ich rzekomego romansu. Dlaczego? Tych dwoje nie szczędziło sobie czułości na parkiecie tanecznego show Polsatu.

Mimo plotek influencerka i tancerz w wywiadach podtrzymują, że łączy ich wyłącznie przyjaźń. Jak zauważyła Maffashion, taniec "zbliżył ich do siebie", a ta przyjacielska więź zrodziła się z "wyjątkowo dobrej energii". "Taniec zbliża, oczywiście, że tak. Na pewno będziemy się widywać po zakończeniu tej edycji. Mam nadzieję, że to będzie przyjaźń na lata" – skomentowała w wywiadzie dla portalu Jastrząb Post.

Kuczyńska w jednym z najnowszych wywiadów nawiązała do "doszukiwania się romansu". W trakcie rozmowy wyszło na jaw, że finaliści 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" mają już wspólne plany na najbliższą przyszłość. Kuczyńska i Danilczuk zamierzają latem spędzić parę wspólnych chwil.

Co dokładnie zaplanowali? Influencerka i tancerz zamierzają pojechać razem na festiwal muzyczny, którego Julia jest częstym gościem – w przeciwieństwie do Michała. Jednak, jak się okazało, nie jest to ich jedyny cel podróży.

"W każdej edycji są wyszukiwane romanse, ale to jest program rozrywkowy. My się wzajemnie wspieramy i dbamy o siebie w programie i przede wszystkim się bardzo lubimy, wspieramy i mamy dobre porozumienie (...) Jedziemy razem na Open'er, Michael pojedzie pierwszy raz. Planujemy więc z moimi przyjaciółmi dobrze się nim zaopiekować. Na rollercoaster też się wybierzemy. Energylandia będzie grana" – podsumowała Maffashion w rozmowie z portalem ShowNews.pl.