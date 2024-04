Dlaczego zakazano dziennikarzom pytać o Kaźmierską? Szokujące wyjaśnienie rzecznika Polsatu

Podczas półfinałowego odcinka programu "Tańca z Gwiazdami" produkcja zdecydowała się na podjęcie zaskakującego kroku. Mediom wprowadzono zakaz zadawania pytań o Dagmarę Kaźmierską. Mało tego, pilnowano, by wspomniane restrykcje były przestrzegane. Teraz głos w tej sprawie zabrał rzecznik telewizji Polsat. Dlaczego podjęto taką decyzję?

Podczas niedzielnego półfinału "Tańca z Gwiazdami" produkcja nie wspomniała o Dagmarze Kaźmierskiej i zamieszaniu, które wokół niej wybuchło. Zupełnie inaczej było jednak w kuluarach. Dziennikarze zostali postawieni w niekomfortowej sytuacji, gdyż wprowadzono im zakaz zadawania pytań na temat byłej uczestniczki tanecznego show Polsatu.

– Osoby odpowiedzialne za PR "Tańca z gwiazdami" poinformowały nas, że nie możemy rozmawiać z gwiazdami o Dagmarze Kaźmierskiej. Zostało nam przekazane, że "gwiazdy tutaj nie są niczemu winne" i że cała odpowiedzialność spoczywa na produkcji (...) Czuć było, że ta afera wisi w powietrzu – relacjonuje dziennikarka naTemat, która była obecna na planie podczas półfinałowego odcinka programu.

Rzecznik Polsatu komentuje zakaz pytań o Kaźmierską. Szokujące tłumaczenie

Decyzję osób odpowiedzialnych za PR programu skomentował w rozmowie z Wirtualnymi Mediami rzecznik prasowy telewizji Polsat, Tomasz Matwiejczuk. Jego wytłumaczenie mocno zaskoczyło, gdyż zasugerował, że dziennikarze nadal chcą promować "Królową Życia".

Warto jednak podkreślić, że to telewizja zrobiła z Kaźmierskiej celebrytkę, początkowo angażując ją do programu "Królowe Życia" stacji TTV, a następnie zapraszając ją do "Tańca z Gwiazdami" czy dając jej własne reality show "Dagmara Szuka Męża".

Jeśli dziennikarze chcą pisać o Dagmarze Kaźmierskiej, to mogą to robić i nikt im tego nie zabrania. My nie mamy już na naszych antenach programów o Dagmarze Kaźmierskiej, a jeśli inne media chcą ją nadal promować, to oczywiście jest to ich decyzja. Tomasz Matwiejczuk w rozmowie z Wirtualnymi Mediami

Przypomnijmy, że w związku z nowymi doniesieniami dotyczącymi "Królowej Życia" telewizja Polsat miała podjąć radykalne kroki w sprawie jej formatu. Jak poinformował Onet, zmieniono ramówkę stacji. W sobotę o godzinie 15:45 miała zostać wyemitowana powtórka trzeciego odcinka programu "Dagmara szuka męża". W zaistniałych okolicznościach widzowie nie zobaczą reality show z udziałem celebrytki.

Z kolei jak dowiedział się "Pressserwis", program do odwołania zniknął ze wszystkich anten Polsatu oraz platformy streamingowej Polsat Box Go. Tę informację potwierdził również rzecznik prasowy Grupy Polsat Plus, Tomasz Matwiejczuk.