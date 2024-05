Święto mody odbędzie się już w ten poniedziałek! Co roku Met Gala zachwyca kreacjami balansującymi na krawędzi sztuki oraz imponuje tłumem gwiazd. Nie inaczej będzie w tym roku, zwłaszcza że prowadzącymi obok Anny Wintour będą takie sławy, jak Zendaya, Bad Bunny, Chris Hemsworth i Jennifer Lopez. Ale czym właściwie jest ta cała Met Gala i jaki jest temat przewodni oraz dress code tegorocznej imprezy w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku? Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o Met Gali 2024.





Oscary mody już dziś! Wszystko, co warto wiedzieć o Met Gali 2024

Ola Gersz

