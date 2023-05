Pedro i Salma rozbili bank. Oto najlepsze kreacje z tegorocznej MET Gali

MET Gala to święto mody, którego punktem centralnym są kreacje zaproszonych gwiazd. Tegorocznym motywem imprezy organizowanej przez Annę Wintour było upamiętnienie zmarłego w 2019 roku projektanta Karla Lagerfelda. Którzy zaproszeni goście zrobili to najlepiej swoimi strojami?

MET Gala 2023. Najlepiej ubrane gwiazdy na imprezie Anny Wintour. Fot. Rex Features/East News/ Rex Features/ East News

MET Gala to impreza modowa organizowana przez Annę Wintour.

W tym roku motywem było upamiętnienie zmarłego w 2019 roku legendarnego projektanta Karla Lagerfelda, który tworzył projekty m.in. dla takich domów mody, jak Chanel, Fendi czy Balmain.

Do najlepiej ubranych gwiazd tegorocznego święta mody zalicza się m.in. Salmę Hayek oraz Pedro Pascala.

Elle Fanning

Elle Fanning pojawiła się na MET Gali w przypominającej suknię ślubną białej kornkowej kreacji projektu Andreasa Kronthalera dla Vivienne Westwood, którą uzupełniła romantycznym wiankiem na głowie oraz kwiatami w dłonie. Jak powiedziała sama aktorka, jej strój został zainspirowany tym, co miała na sobie podczas sesji zdjęciowej, na której po raz pierwszy spotkała Lagerfelda.

Baz Luhrmann

Reżyser "Elvisa" i "Moulin Rouge!" ubrał zestaw projektu Thoma Browne'a. Poły marynarki Baza Luhrmanna są w dwa różne wzory, jednak jej najważniejszym punktem są mocno odcinające się od siebie białe i czarne elementy, co było charakterystyczne dla strojów, które nosił sam Lagerfeld.

Phoebe Bridgers

Gwiazda indie folku włożyła czarną sukienkę z trenem projektu Tory'ego Burcha, która inspirowana jest twórczością Lagerfelda. Naszyte na nią perełki nie tylko odwołują się do jednego ze znaków rozpoznawczych Chanel (zmarły projektant był dyrektorem artystycznym tego domu przez wiele lat), ale także układają się w pewien sposób w szkielet, który z kolei jest motywem charakterystycznym dla Phoebe Bridgers.

Anne Hathaway

Anne Hathaway włożyła zdobioną złotem i perłami sukienkę projektu Versace, która oddaje hołd słynnym tweedowym kostiumom Chanel, których różne wariacje projektował również Lagerfeld. Kreacja o syrenim kroju z licznymi wycięciami podkreśla figurę gwiazdy takich filmów, jak "Diabeł ubiera się u Prady" czy "Nędznicy".

Salma Hayek

Salma Hayek olśniewała w czerwonej gorsetowej sukni projektu Gucci z wyszywanymi perełkami, opadającymi na przedramiona ramiączkami. Kreacja zwraca uwagę przede wszystkim różnymi fakturami: błyszczącą winylową górą oraz warstwowym dołem, który uszyto z tiulu i koronki. Latynoski charakter kreacji gwiazda "Fridy" i "Eternals" podkreśliła wpinające we włosy trzy tiulowe róże.

Pedro Pascal

Karl Lagerfeld nie bał się eksperymentować z modą i w takim też duchu ubrała się gwiazda "The Last of Us". Gwiazdor seriali (i TikToka) włożył odważny komplet od Valentino z krótkimi spodenkami, który uzupełnił wojskowymi butami oraz krawatem i gładko przyczesanymi włosami (te dwa ostatnie elementy to hołd dla znaków rozpoznawczych Karla). Niektórzy internauci zauważyli, że Pedro Pascal w tym zestawie wygląda jak czarny charakter z anime.

Taika Waititi

Taika Waititi to oryginalny filmowiec, który nieraz zaskoczył także swoimi wymyślnymi kreacjami. Reżyser "Jojo Rabbit" czy nadchodzącego w tym roku "Pierwszego gola" włożył długą szarą marynarkę bez koszuli, którą połączył z beżowymi spodniami. Całość uzupełnił długim naszyjnikiem z pereł, zwieńczonym czarną tiulową różą.