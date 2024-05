Oto 15 najpopularniejszych piosenek w historii Eurowizji. Pierwsze miejsce mocno was zaskoczy

Znamy zwycięskie piosenki z Eurowizji, potrafimy wymienić też pewnie te najlepsze lub nasze ulubione. Ale jakie są... najpopularniejsze? Postanowiliśmy to sprawdzić! Te 15 eurowizyjnych utworów ma absolutnie najwięcej wyświetleń na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na YouTube. Zaskoczeni?

Fot. YouTube / Eurovision Song Contest // AP/Associated Press/East News

Najpopularniejsze piosenki z Eurowizji na YouTube. Mają najwięcej wyświetleń na YouTube

Wybraliśmy 15 piosenek z Eurowizji z największą ilością wyświetleń na oficjalnym koncie Eurovision Song Contest na YouTube. Braliśmy pod uwagę pojedyncze wideo: eurowizyjny występ lub teledysk, które na dzień 7 maja były odtwarzane najczęściej. Pominęliśmy film, który zająłby 11. miejsce, gdyż ta sama piosenka zajęła inną, wyższą pozycję.

Uwaga! Oczywiście zestawienie to nie oznacza, że są to piosenki najlepsze, a jedynie najpopularniejsze w serwisie.

15. Emmelie de Forest "Only Teardrops" (Dania, 2013)

42 001 096 wyświetleń

Emmelie de Forest z "rusałkowym" "Only Teardrops" dała Danii w 2013 roku trzecie zwycięstwo w historii. Oficjalny teledysk piosenki na kanale Eurovision Song Contest ma zawrotne ponad 42 miliony wyświetleń, z kolei finałowy występ z Eurowizji – jedynie ponad cztery miliony (są one jednak praktycznie identyczne).

14. Conchita Wurst "Rise Like a Phoenix" (Austria, 2014)

43 594 340 wyświetleń

Conchita Wurst, austriacka drag queen, w którą wciela się Thomas Neuwirth, zwyciężyła 59. Konkurs Piosenki Eurowizji w 2014 roku. Do dziś epicka ballada "Rise Like a Phoenix" to jeden z największych hitów Eurowizji i eurowizyjna duma Austrii.

13. Eleni Foureira "Fuego" (Cypr, 2018)

47 736 262 wyświetlenia

Eleni Fureira z tanecznym "Fuego" zajęła na Eurowizji 2018 drugie miejsce dla Cypru. Przegrała wówczas z Nettą ("Toy") z Izraela 93 punktami.

12. Sergey Lazarev "You Are The Only One" (Rosja, 2016)

50 574 567 wyświetleń

Reprezentant Sergey Lazarev zajął ze swoim emocjonalnym hitem "You Are The Only One" (i imponującą scenografią) trzecie miejsce na 61. Konkurs Piosenki Eurowizji w 2016 roku. Wygrała wówczas Jamala z Ukrainy z piosenką "1944".

11. Verka Serduchka "Dancing Lasha Tumbai" (Ukraina, 2007)

50 883 607 wyświetleń

Verka Serduchka, czyli drag queen z Ukrainy, w którą wciela się Andrij Mychajłowycz Danyłko, to prawdziwa ikona Eurowizji. Śpiewane po niemiecku, ukraińsku, rosyjsku i angielsku "Dancing Lasha Tumbai" jest tak szalone, że zajęło w 2007 roku drugie miejsce (wygrała Serbia i Marija Šerifović "Molitva") i do dziś jest hitem każdej eurowizyjnej imprezy.

10. Måns Zelmerlöw "Heroes" (Szwecja, 2015)

52 675 770 wyświetleń

I kolejny zwycięzca, czyli Måns Zelmerlöw, który z optymistycznym "Heroes" dał Szwecji szóste zwycięstwo (dzięki Loreen w 2023 roku skandynawski kraj ma ich obecnie na koncie siedem). Zdobył 365 punktów, wyprzedził Rosję i Włochy.

9. Hadise "Düm Tek Tek" (Turcja, 2009)

53 297 350 wyświetleń

Hadise z Turcji wykonała taneczne i etniczne "Düm Tek Tek" w 2009 roku, dzięki czemu zdobyła serca fanów Eurowizji. Zajęła czwarte miejsce, a przedeurowizyjny występ jest do dziś jednym z najpopularniejszych filmów na koncie Eurovision Song Costest na YouTube (show Hadise z finału ma 20 milionów wyświetleń).

8. Lordi "Hard Rock Hallelujah" (Finlandia, 2006)

53 387 446 wyświetleń

Zespół Lordi dał Finlandii nieoczekiwane zwycięstwo w 2006 roku. Wówczas wywołał spore kontrowersje, ale Europa pokochała power metalowy przebój "Hard Rock Hallelujah". Finowie pokonali Rosję 44 punktami.

7. Loreen "Euphoria" (Szwecja, 2012)

63 282 540 wyświetleń

Występ Loreen na Eurowizji 2012 jest absolutnie ikoniczny. Nie tylko sama piosenka, ale również charakterystyczny taniec szwedzkiej artystki i pogrążona w ciemności pusta scena. Europa tak pokochała "Euphorię", że Szwecja wygrała wówczas całą Eurowizję, a sama Loreen triumfowała jeszcze w 2023 roku z utworem "Tattoo".

6. Jessy Matador "Allez Ola Olé" (Francja, 2010)

64 741 033 wyświetlenia

Jessy Matador reprezentował Francję na Eurowizji 2010 ze swoim tanecznym hitem "Allez Ola Olé". Zajął dopiero 12. miejsce, ale jego skoczny kawałek pokochała Europa. Teledysk jest do dziś jednym z najpopularniejszych filmów na koncie Eurovision Song Contest.

5. Lena "Satellite" (Niemcy, 2010)

73 713 268 wyświetleń

We wspomnianym 2010 roku triumfowały Niemcy, a właściwie Lena (Lena Meyer-Landrut) z viralowym przebojem "Satellite". 19-letnia wówczas piosenkarka pokonała drugą Turcję aż 76 punktami, a jej piosenka jest jednym z ulubionych przebojów eurowizyjnych fanów. Co ciekawe Lena reprezentowała też Niemcy rok później z "Taken by a Stranger" i uplasowała się na dziesiątej pozycji.

4. Alexander Rybak "Fairytale" (Norwegia, 2009)

77 345 875 wyświetleń

I kolejny zwycięzca, czyli Alexander Rybak i "Fairytale" z Norwegii. Grający na skrzypcach charyzmatyczny wokalista absolutnie zdeklasował konkurencję: zgarnął 387 punktów, czyli aż o 169 więcej od zdobywcy drugiego miejsca, Islandii. "Fairytale" jest do dziś absolutnym eurowizyjnym hitem, a sam Rybak powrócił na Eurowizję w 2018 roku i zajął 15. miejsce z "That’s How You Write a Song".

3. Måneskin "Zitti E Buoni" (Włochy, 2021)

103 865 793 wyświetlenia

Zespół Måneskin był sensacją Eurowizji 2021. Rockowe "Zitti E Buoni" nie tylko dało Włochom zwycięstwo (i aż 524 punkty), ale również zrobiło z Damiano Davida, Victorii De Angelis, Thomasa Raggiego i Ethana Torchio globalne gwiazdy. Pomijając same wyświetlenia, ich eurowizyjny występ uważany jest za jeden z najlepszych w historii konkursu.

2. Netta "Toy" (Izrael, 2018)

173 826 778 wyświetleń

Izrael triumfował w 2018 roku dzięki oryginalnemu hitowi "Toy", który wyśpiewała Netta. Artystka zdobyła wtedy łącznie 529 punktów. Teledysk jest drugim najpopularniejszym wideo wszech czasów na koncie ESC na YouTube, a sam finałowy występ Netty zdobył 51 703 229 wyświetleń (co plasowałoby go na 11. miejscu tego zestawienia, ale oczywiście pominęliśmy go, aby uniknąć powtórki tej samej piosenki).

Jednak nawet zsumowanie odtworzeń tych dwóch filmów nie dałoby Netty pierwszego miejsca w rankingu najczęściej wyświetlanych piosenek z Eurowizji na YouTube. Pierwsze miejsce to bowiem "wyświetleniowy" gigant, a jest nim...

1. Little Big "Uno" (Rosja, 2020)

283 740 023 wyświetlenia

Nie pamiętacie występu Little Big na Eurowizji? To dlatego, że... go nie było. Popularny zespół miał reprezentować Rosję na Eurowizji 2020, ale konkurs został odwołany z powodu pandemii COVID-19.

Jednak charakterystyczne "Uno" stało się takim hitem, że do dziś teledysk nie ma sobie równych, jeśli chodzi o wyświetlenia na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest (ponad 283 tysiące!). Niewykluczone, że to Rosjanie triumfowaliby w 2020 roku: do momentu odwołania Eurowizji bukmacherzy obstawiali ich na piątym miejscu, ale serce większości fanów (jak widać) najwyraźniej leżało po stronie Little Big.

