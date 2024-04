Eurowizja łączy pokolenia. Sprawdź, jak dobrze znasz najpopularniejszy konkurs piosenki [QUIZ]

Kamil Frątczak

E urowizja to najpopularniejszy konkurs piosenki, którego tradycja sięga blisko 70 lat. Tegoroczną reprezentantką Polski została Luna z piosenką "The Tower". Przygotowaliśmy dla was quiz, który sprawdzi, czy rzeczywiście należycie do "sekty zjednoczonych przez muzykę". Pamiętacie poprzednie edycje?