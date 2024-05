PiS wystartował z nowym projektem. Kaczyński napisał specjalny list ws. pieniędzy

Prezes Jarosław Kaczyński rozesłał wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości list. Chodzi w nim o Stowarzyszenie Biało-Czerwonych i fundację o tej samej nazwie, którą jest nową inicjatywą tej formacji. Prezes PiS apeluje, żeby wpłacać pieniądze na ten projekt.

Powstało Stowarzyszenie Biało-Czerwonych. Kaczyński prosi o wpłaty. Fot. Adam Burakowski/East News

Jak dowiedział się Jacek Gądek z Gazeta.pl, prezeską stowarzyszenia jest Katarzyna Lubiak. To radna PiS do sejmiku Mazowsza. Wiceprezesem został poseł PiS i prawnik prof. Krzysztof Szczucki. W fundacji Biało-Czerwonych Szczucki jest prezesem, a Lubiak jego zastępczynią.

Nowy projekt PiS. Kaczyński apeluje o datki

Dziennikarz Gazeta.pl dowiedział się także, że Jarosław Kaczyński rozesłał w PiS list, w którym zaapelował o wsparcie tego projektu.

"Ostatnie wybory samorządowe pokazały, że Prawo i Sprawiedliwość cieszy się nieprzerwanie największym zaufaniem Polaków. Dzięki temu wygraliśmy wybory już po raz dziewiąty z rzędu" – można przeczytać w liście, którego treść ujawnił Gądek.

W dalszej części Kaczyński wyjaśnia prośbę o wpłacanie pieniędzy na działalność stowarzyszenia, "potrzebą inicjatyw, które otworzą nowe pola dyskusji i działań".

"Dlatego zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie nowo powstałego Stowarzyszenia Biało-Czerwonych, które ma zrzeszać przede wszystkim ekspertów, a nie polityków. Wierzę, że podczas konferencji, seminariów i projektów organizowanych przez Stowarzyszenie wykują się nowe idee i że wokół nich w najbliższych latach skupi się nasze środowisko polityczne" – napisał prezes PiS.

"Do każdego z Państwa, z którym mam zaszczyt współtworzyć polski obóz patriotyczny, zwracam się więc z gorącą prośbą o wsparcie Stowarzyszenia Biało-Czerwonych. Sam wsparłem tę inicjatywę i zachęcam, by uczynili Państwo to samo!" – przekonywał w podsumowaniu. Na końcu kartki jest druk do wpłat na konto stowarzyszenia.

Poparcie dla PiS i KO utrzymuje się na podobnym poziomie

Przy okazji przypomnijmy, jak wygląda obecnie poparcie dla partii politycznych w naszym kraju.

W najnowszym badaniu Centrum Badania Opinii Społecznej z końca kwietnia liderem pozostaje KO z poparciem 28 proc. badanych. Na drugim miejscu jest PiS z wynikiem 26 proc. Na podium jest jeszcze miejsce dla Konfederacji. Ta formacja ma 14 proc. Na kolejnych miejscach są: Trzecia Droga (11 proc. poparcia) oraz Lewica z poparciem na poziomie 7 proc.

"Liderem pozostaje KO, jednak przewaga nad najgroźniejszym konkurentem – PiS – jest niższa niż wcześniej, i najniższa od początku tego roku. Lepsze notowania niż przeciętnie w pierwszych miesiącach roku utrzymuje Konfederacja WiN, umacniająca się na trzeciej pozycji naszego rankingu. Poparcie dla Trzeciej Drogi praktycznie się nie zmieniło, zaś Lewica osiągnęła minimalnie lepszy wynik niż tuż po wyborach, które niektórzy komentatorzy interpretowali jako porażkę tej formacji" – zwracał uwagę CBOS w swojej analizie.