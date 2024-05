W środę (8 maja) brytyjskie media poinformowały, że nie żyje Ian Gelder, który w popularnym serialu "Gra o tron" wcielił się w rolę Kevana Lannistera. Aktor miał 74 lata.

Ian Gelder z "Gry o tron" miał 74 lata. Fot. kadr z serialu "Gra o tron"

Ian Gelder nie żyje. Wystąpił w "Grze o tron"

Ian Gelder zmarł w poniedziałek. Widzowie znają go m.in. z roli Kevana Lannistera, brata i doradcy Tywina Lannistera w serialu HBO "Gra o tron" na podstawie prozy George'a R.R. Martina.

"Z ogromnym smutkiem i ciężkim sercem informuję o śmierci mojego partnera życiowego Iana Geldera" – napisał na Instagramie mąż aktora, Ben Daniels. Warto dodać, że pięć miesięcy temu u Geldera zdiagnozowano nowotwór dróg żółciowych.

"Przerwałem pracę, by się nim opiekować, ale żadne z nas nie miało pojęcia, że to wszystko potoczy się tak szybko. Był moją absolutną ostoją. Byliśmy razem od 30 lat. (...) Nie użalał się nad sobą. Z taką odwagą poradził sobie ze straszliwą chorobą" – dodał Daniels w oświadczeniu.

W 1975 roku Gelder zagrał w serialu telewizyjnym "Rumpole of the Bailey", gdzie obsadzono go jako syna wykładowcy uniwersytetu Rumpole'a. Mogliśmy oglądać go m.in. w "Torchwood: Children of Earth" (2009), "Mrocznych materiach" BBC (2019) i "Doktorze Who" (2020) jako Zellina.

Gwiazdor "Gry o tron" występował także na teatralnych deskach - przede wszystkim na West Endzie (londyńskim Broadwayu). Od maja do lipca 2014 roku grał Marcusa Andronikusa w produkcji Lucy Bailey "Tytus Andronikus" w Shakespeare's Globe Theatre.

"Miałam okazję go poznać. Był przeuroczym facetem"; "Współczujemy Ci, Ben. Będziemy za nim tęsknić"; "Przykro mi. Moje najszczersze kondolencje" – komentowali wpis Bena Danielsa internauci na Instagramie.

Fani "Gry o tron" pokochali ją jako Lady Olennę Tyrell

We wrześniu 2020 roku zmarła Diana Rigg, która w sercach miłośników "Gry o tron" na zawsze pozostanie wygadaną Lady Olenną Tyrell. Starsi widzowie kojarzyli ją m.in. z filmu o przygodach agenta 007 - W filmie "W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości" wcieliła się w hrabinę Tracy Di Vicenzo.

