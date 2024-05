Doda ma na swoim koncie naprawdę wiele sukcesów zawodowych. Od ponad 20 lat jest w centrum uwagi mediów. Tymczasem gwiazda na swoim instagramowym profilu zapowiedziała, że przygotowuje kolejną piosenkę ze Smolastym. Czy to będzie jej ostatni kawałek? Wspomniała o zakończeniu kariery muzycznej.

Doda o zakończeniu kariery. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Ostatnie dwa lata były dla Dody jednym z najbardziej płodnych okresów w ponad 20-letniej karierze. Płyta "Aquaria" oraz niemal wszystkie numery, które z niej pochodzą, stały się radiowymi hitami. Na dodatek piosenkarka wypuściła kawałek ze Smolastym, który rozbił bank odsłon.

Szerokim echem odbił się również format z wokalistką w roli głównej, czyli reality-show "12 kroków do miłości", w którym Rabczewska szukała partnera na życie. Nie trzeba było długo czekać na kolejny program "Doda. Dream Show". Tam artystka pokazała przygotowania do swojej trasy koncertowej "Aquaria Tour". Za nią wiele koncertów z imponującym show w największych miastach w Polsce.

Doda o zakończeniu kariery

Rabczewska na swoim oficjalnym koncie na Instagramie jest w stałym kontakcie z fanami. We wtorkowy wieczór oglądała półfinał Eurowizji z udziałem Polski. Dzień później z rana przekazała nowe wieści dla swoich fanów.

Zapowiedziała, że w nadchodzący weekend będzie nagrywała teledysk do kolejnej piosenki ze Smolastym. Na tym jednak jej wyznanie się nie zakończyły. W dalszej części nagrania chciała wyjaśnić, dlaczego niebawem planuje zakończyć karierę.

– Choć to dla niektórych szokujące. (...) Piosenka, do której teledysk nagrywamy w ten weekend ze Smolastym będzie ostatnią piosenką, jeśli chodzi o reedycję płyty "Aquaria". Ale nie wiem też, czy nie całkowicie ostatnią, jeśli chodzi o erę moich wydawnictw. Nie będę was oszukiwać, czy zwodzić, że za rok czy dwa wejdę do studia – przyznała.

Potem dodała, że ostatnie lata były dla niej bardzo intensywnie, ale czuje się spełniona i taka chce pozostać. – Ostatnie moje lata pod względem artystycznej kariery totalnie zrekompensowały mi poprzednią dekadę i chce pamiętać tylko te uczucia. Artystycznie jestem bardzo ukontentowana. Właśnie z takim poczuciem chciałam zostać – podsumowała Doda.