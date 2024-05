Nie uwierzycie, co zrobił Jared Lato w Tauron Arenie w Krakowie. Cud, że nie spadł... [ZDJĘCIA]

Ola Gersz

J ared Leto znów zaskoczył fanów. Dzień po niespodziewanym występie na krakowskim rynku głównym... wspiął się na szczyt Tauron Areny. I to najwyraźniej bez zabezpieczenia. W czwartek Thirty Seconds to Mars da koncert w Krakowie, właśnie we wspomnianej hali.