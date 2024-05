Za kulisami "Tańca z gwiazdami" wiele się działo. Kilka tygodni temu pojawiły się doniesienia o romansie Tomasza Barańskiego z jedną z tancerek. Co ich łączy? Choreograf zabrał głos.

Barański o romansie z tancerką. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Za nami 14. edycja "Tańca z gwiazdami". Kryształową Kulę zdobyła Anita Sokołowska. W finale o pierwsze miejsce walczyły także: Roxie Węgiel i Julia "Maffashion" Kuczyńska. Taneczne show było jednym z najchętniej oglądanych formatów w telewizji. Wzbudzało też skrajne odczucia u widzów.

Romans w "TzG"? Tak Barański zareagował na spekulacje

Okazuje się, że za kulisami także nie brakowało emocji. W połowie kwietnia pojawiły się wieści o domniemanym romansie. Między choreografem Tomaszem Barańskim a taneczną partnerką Aleksa Mackiewicza Izabelą Skierską miało zaiskrzyć.

Czy faktycznie połączyło ich coś więcej? Plejada zapytała o tę kwestię samego zainteresowanego. Barański odpowiedział w dość zawoalowany sposób.

– Nie chcę w to wchodzić, bo to będzie ciągnęło za sobą jakieś kolejne spekulacje. To jest w ogóle... nie ma o czym w ogóle mówić. Jedno zdjęcie zupełnie... Nie wchodźmy w to, po prostu koleżeńska relacja, tak jak z każdym nieraz wyskakuję gdzieś na kolację. To jest super koleżeńska relacja tak jak z każdą z tancerek. Sam ich dobierałem do tego programu, fajny mam z nimi kontakt i tak zostaje – mówił.

Przypomnijmy, że Barański ma już za sobą kilka medialnych związków. Przed laty tworzył relację z Edytą Herbuś, a potem z Klaudią Halejcio. Przez ostatnie dwa lata jego partnerką miała być niejaka studentka Michalina.

Warto wspomnieć, że w historii "Tańca z gwiazdami" narodziło się już kilka związków. Głośno było oczywiście o Katarzynie Cichopek i Marcinie Hakielu. Mówiło się też o romansie Małgorzaty Foremniak i Rafała Maseraka. "Taniec z gwiazdami" połączył również Piotra Gąsowskiego i Annę Głogowską.