W e wsi Wola Szczucińska na pograniczu Małopolski i Podkarpacia funkcjonariusze lokalnej policji na jednej z posesji odkryli ognisko, do którego wrzucone zostały ciała dwóch dziewczynek w wieku 3 i 5 lat. W rozmowie z naTemat.pl rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło przekazała, co do tej pory wiadomo w sprawie.





Makabra w Małopolsce. Mamy od policji nowe informacje ws. ciał dzieci w ognisku

redakcja naTemat

