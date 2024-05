Istna makabra w małopolskiej wsi! Ciała dwóch dziewczynek znaleźli w ognisku

redakcja naTemat

C oś doprawdy przerażającego wydarzyło się we wsi Wola Szczucińska na pograniczu Małopolski i Podkarpacia. Funkcjonariusze lokalnej policji na jednej z posesji odkryli ognisko, do którego wrzucone zostały ciała dwóch dziewczynek w wieku 3 i 5 lat. Śledczy podejrzenia natychmiast skierowali względem 40-letniej matki ofiar.