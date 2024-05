Zakończyło się kolegium ds. służb specjalnych. Siemoniak zdradził, co dalej ws. Szmydta

W piątek odbyło się kolejne posiedzenie kolegium ds. służb specjalnych. Po spotkaniu głos zabrał nowy szef MSWiA Tomasz Siemoniak, który do tej pory był członkiem Rady Ministrów i koordynatorem służb specjalnych. Polityk zdradził, co rząd planuje po aferze z byłym już sędzią Tomaszem Szmydtem, który uciekł na Białoruś.

Kolegium ds. służb specjalnych. Siemoniak zdradził, co dalej ws. Szmydta

Tomasz Siemoniak przekazał, że "Kolegium ds. Służb Specjalnych, które odbyło się 10 maja br., zapoznało się z informacjami szefów służb specjalnych na temat aktualnych ustaleń dot. okoliczności ucieczki Tomasza Szmydta na Białoruś i jego współpracy z obcym wywiadem".

"Trwają intensywne czynności śledcze polegające na przesłuchaniach, przeszukaniach i zabezpieczaniu materiału dowodowego" – wyjaśnił. Szmydt nie jest już sędzią. Na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego opublikowano w czwartek komunikat, w którym napisano, że prezes NSA przyjął "oświadczenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmydta o zrzeczeniu się ze skutkiem natychmiastowym urzędu".

Rząd KO chce badać wpływy rosyjskie za rządów PiS

Wracając do zebrania kolegium ds. służb specjalnych, to przyjęło ono jeszcze "do wiadomości założenia nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, których intencją jest wyeliminowanie niekonstytucyjnych zapisów i szybkie powołanie komisji pod nadzorem ministra sprawiedliwości". "Planowane jest przyjęcie projektu przez Radę Ministrów 21 maja br. i skierowanie na najbliższe posiedzenie Sejmu" – poinformował.

Siemoniak przekazał też, że to gremium "wysłuchało informacji o skierowaniu przez Ministra Koordynatora Służb Specjalnych próśb do I Prezes Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prokuratora Generalnego o podjęcie współpracy nad nowymi regulacjami w zakresie ochrony informacji niejawnych w wymiarze sprawiedliwości".

Ponadto kolegium "zapoznało się z raportem Komendanta Głównego Straży Granicznej na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz najbliższymi planowanymi działaniami służb państwowych w tym zakresie".

