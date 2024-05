Hakiel opublikowała zaskakujące wideo. Wbił szpilę Dagmarze Kaźmierskiej

Marcin Hakiel ostatnimi czasy występował w "Tańcu z gwiazdami". Trenował tam Dagmarę Kaźmierską, która ma na swoim koncie kryminalną przeszłość. Tymczasem na profilu tancerza zagościło nowe wideo. Wbił tam szpilę celebrytce?

Marcin Hakiel przed laty zyskał rozgłos, trenując uczestniczki "Tańca z gwiazdami". Po kilku edycjach zrobił sobie przerwę, rozwijając w tym czasie swoją szkołę tańca. W tym roku wrócił na antenę.

Przydzielono mu partnerkę... Dagmarę Kaźmierską. Media huczą dziś o szemranej przeszłości celebrytki. Nie jest tajemnicą, że była ona karana za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji".

Tuż przed tym, jak portal goniec.pl opublikował szczegóły przestępczego działania Kaźmierskiej sprzed lat, sama zainteresowana zrezygnowała z dalszego udziału w "TzG". Swoją decyzję tłumaczyła złamanym żebrem. Kłopoty zdrowotne miały jej uniemożliwić dalszy udział w treningach.

Hakiel wspomniał na Instagramie o... Dagmarze Kaźmierskiej

W miniony weekend odbył się finał tanecznego formatu. Polsat już nie wspomniał o Kaźmierskiej. Można powiedzieć, że zapomniano też o... Marcinie Hakielu. Wygląda na to, że tancerz nie przejmuje się tą sytuacją.

Z jego twarzy nie znika uśmiech i dalej aktywnie prowadzi swoje konto w social mediach. Oprócz prywatnych kadrów z dziećmi i nową partnerką Dominiką publikuje tam także filmiki dotyczące tańca.

W nowym poście wstawił wideo z sali treningowej. Za podkład użył słynnego trendu z Tik-Toka i... wspomniał o Dagmarze Kaźmierskiej. Wzmianka nie była jednak pochlebna.

W słynnym układzie tancerka pyta Hakiela: "Co dzisiaj tańczymy?". On odbija piłeczkę, rzucając hasło: "Daj jakiś pomysł". W odpowiedzi "słyszy": "Może salsę?". "Ale bez podnoszenia bolą mnie plecy" – prosi. Na co tancerka reaguje: "A Dagmarę podnosiłeś...".