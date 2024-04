Dagmara Kaźmierska szturmem zdobyła popularność w Polsce. Wszystko zaczęło się od udziału w show TTV "Królowe życia", później przyszedł czas na kolejne wystąpienia gwiazdy, która nie ma w zwyczaju gryźć się w język. Wielu pamięta jednak, że jej przeszłość nie jest różowa. Przed zostaniem celebrytką odsiadywała wyrok.

Kim jest Dagmara Kaźmierska? Jej przeszłość budzi wiele emocji Fot. Pawel Wodzynski/East News

Kim jesteś Dagmaro? To pytanie pojawiło się pewnie w głowach wielu osób w obliczu nowych informacji dotyczących jej przeszłości. Tej, o której sama Kaźmierska pisała w dwóch książkach, czy opowiadała podczas wywiadów. Pobyt w więzieniu z pewnością nie był łatwy dla kogoś, kto kocha luksus, złoto i pieniądze.

Dagmara Kaźmierska siedziała w więzieniu. Przeszłość w agencji towarzyskiej

Gdzie najszybciej można znaleźć informacje na temat danej osobie? Oczywistym miejscem jest Wikipedia. Tu jednak internautów czeka bardzo niemiła niespodzianka. Karta dotycząca królowej życia została usunięta.

"Przepraszamy, ale ta strona została niedawno (w ciągu ostatnich 24 godzin) usunięta. Poniżej znajduje się rejestr usunięć, zabezpieczeń i zmian nazwy tej strony" – można było przeczytać w komunikacie z 25 kwietnia 2024 roku. Klikając linki, można zobaczyć, co znajduje się w roboczej wersji notatki na jej temat. A tam znajdziecie zażartą dyskusję wikipedystów na temat jej osoby. Ale o tym nie teraz.

Kim zatem jest Dagmara Kaźmierska? Zanim została celebrytką, była pracownicą niemieckiego kasyna, sprzątaczką. Wyjechała też do pracy w USA. W wielu wywiadach nie ukrywała, że była związana z półświatkiem przestępczym. W 2005 roku miała przejąć po zmarłym mężu agencję towarzyską w Kotlinie Kłodzkiej. Przez 4 lata z sukcesami prowadziła działalność, podobno zyskując uznanie wśród "osób z jej branży".

– W świecie, w którym żyłam, moim mrocznym świecie, cieszyłam się ogromnym szacunkiem i poważaniem. Nikt nigdy nie zrobił mi nalotu, nie groził mi, nie straszył. W Kotlinie Kłodzkiej byłam kozakiem, mocarzem – opowiadała.

Wszystko zmieniło się w 2009 roku. Właśnie wtedy do należącego do niej przybytku wkroczyli uzbrojeni funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego, a Kaźmierska trafiła do więzienia. Została skazana na cztery lata pozbawienia wolności za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji".

– Wsadzili mnie do celi z dziewczyną, która dwa dni wcześniej zatłukła na śmierć staruszkę (...). Chryste, do czego ja doszłam, do czego doprowadziłam, że muszę siedzieć z kimś takim przy jednym stole. Co ja zrobiłam ze swoim życiem – opowiedziała na stronach drugiej części swojej autobiografii "Prawdziwa historia Królowej Życia – Za kratami" wydanej w 2022 roku.

Nie odsiedziała jednak pełnej kary. Z więzienia wyszła po 14 miesiącach. Dlaczego? Wszystko z powodu pogarszającego się stanu zdrowia jej syna. Kilkuletni wówczas Conan po zamknięciu matki miał zmagać się z zespołem stresu pourazowego, co ocenili biegli psychiatrzy.

Dziś chłopak studiuje medycynę i często pojawia się u boku matki, która zdaje się bardzo o niego dbać. Sama Kaźmierska deklaruje, że więzienie odmieniło jej życie i że gdyby nie odsiadka, nie zostałaby gwiazdą TV.

Jak Dagmara Kaźmierska została celebrytką?

O Kaźmierskiej głośno zrobiło się w 2016 roku. Została wówczas zaproszona do udziału w produkcji telewizji TTV "Królowe Życia". Jako jedyna z bohaterek pojawiła się we wszystkich odcinkach.

Jej postać budziła sympatię, mimo iż nie zawsze posługiwała się wyłącznie oficjalną polszczyzną. Być może to nadało jej autentyczności i przekonało widzów? Później jej kariera potoczyła się błyskawicznie.

W 2016 roku pojawiła się w "Pamiętnikach z wakacji", a rok później w "Usterce". W 2019 roku zagrała w "Kobietach Mafii 2", gdzie wcieliła się w jedną z pobocznych postaci.

Rok 2020 to rola w "Pętli", a w 2021 roku ukazała się jej pierwsza autobiografia "Prawdziwa historia Królowej Życia". Z kolejnymi rolami rosła również liczba jej obserwatorów na Instagramie. 25 kwietnia 2024 roku obserwuje ją ponad 1,2 mln osób.

Po sukcesie "Królowych Życia" Kaźmierska doczekała się produkcji skupionej wyłącznie na jej osobie. Polsat nagrał i pokazał w 2023 roku program "Dagmara szuka męża" w której oprócz królowej życia pojawił się jej syn Conan i przyjaciel Jacek, którzy pełnili funkcję swatów.

Kaźmierska pojawiła się także w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", jednak musiała zrezygnować z udziału w programie z powodów zdrowotnych.

Chwilę po opuszczeniu programu o Kaźmierskiej znów zrobiło się głośno za sprawą jej przeszłości. Serwis Goniec.pl opublikował reportaż, w którym dotarł do jednej z rzekomych ofiar celebrytki, która miała pracować w jej agencji towarzyskiej. Kobieta opowiedziała dziennikarzom, że Kaźmierska miała ją pobić, a następnie zlecić jej zgwałcenie. Jak dotąd "Królowa Życia" nie odniosła się do tych zarzutów.