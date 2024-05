Joost Klein wykluczony z finału Eurowizji. Holandia poza konkursem Fot. Martin Meissner/Associated Press/East News

Holenderski artysta Joost Klein nie weźmie udziału w Wielkim Finale tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. To pokłosie skandalu, który wybuchł w piątek. Początkowo nie było dokładnie wiadomo, o co konkretnie chodzi. Europejska Unia Nadawców (EBU) wydała jedynie lakoniczne oświadczenie, z którego wynikało, iż przyczyną wykluczenia jest "zgłoszony incydent" z udziałem holenderskiego wykonawcy. Zajście miało mieć miejsce w czwartkowy wieczór.

Komunikat ten wywołał falę komentarzy i medialnych spekulacji. Szwedzka telewizja publiczna "SVT", której ustalenia przywołuje serwis internetowy radia "RMF FM" podała pierwotnie, iż "doszło do fizycznej konfrontacji pomiędzy artystą a fotografem". Z kolei znana gazeta "Aftonbladet" napisała, że Joost Klein został oskarżony o przemoc wobec jednej z kobiet zatrudnionych przy produkcji nagrań telewizyjnych.

W sobotę ukazało się kolejne oświadczenie Europejskiej Unii Nadawców, które jest dostępne między innymi na stronie internetowej Eurowizji. Wynika z niego, że sprawa jest poważna.

"Szwedzka policja zbadała skargę złożoną przez członkinię ekipy produkcyjnej po incydencie, który nastąpił po jej występie w czwartkowym wieczornym półfinale. Dopóki proces prawny toczy się dalej, kontynuowanie przez niego (Kleina – red.) udziału w Konkursie byłoby niewłaściwe" – czytamy w komunikacie.

W dalszej części oświadczenia EBU zaznacza, że wbrew doniesieniom mediów oraz spekulacjom w przestrzeni internetowej, w incydent nie był zaangażowany żaden inny wykonawca, ani członek delegacji.

"Prowadzimy politykę zerowej tolerancji wobec niewłaściwego zachowania podczas naszego wydarzenia i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy wszystkim pracownikom Konkursu. W świetle tego zachowanie Joosta Kleina wobec członka zespołu uznaje się za naruszenie zasad Konkursu. W wielkim finale 68. Konkursu Piosenki Eurowizji weźmie teraz udział 25 piosenek." – kończy swój komunikat EBU.

26-letni Joost Klein jest raperem, muzykiem i pisarzem. Krytycy opisują jego styl, jako mieszankę mainstreamowego popu z wesołym i hardcorowym pop punkiem. Ogromną popularność zdobył w zeszłym roku, gdy jego piosenka "Friesenjung" stała się hitem Tik-Toka. Kawałek był numerem jeden nie tylko w Holandii, ale też w Niemczech, Szwajcarii i Austrii.

Podczas finału Eurowizji Holender miał wykonać swój nowy singiel "Europapa", z którym przebił się przez wielostopniowe eliminacje w swoim kraju, pokonując około sześciuset innych artystów. Utwór ten traktuje o Unii Europejskiej, a jedna z jego fraz mówi o Polsce.

Europo zjednoczmy się, teraz albo nigdy. Witam w Europie, zostanę tu aż do śmierci. Odwiedzam znajomych we Francji, albo biegnę do Wiednia. Chce wyjechać z Holandii, ale mój paszport zniknął. Na szczęście nie potrzebuję wizy, aby być z tobą.

Zatem jadę autobusem do Polski, albo pociągiem do Berlina.

Nie mam pieniędzy na Paryż, więc korzystam z wyobraźni...

Joost Klein