Holender na Eurowizji 2024 zaśpiewa m.in. o Polsce. Fot. YouTube / Eurovision Song

W tym roku Eurowizja – po zwycięstwie Loreen z utworem "Tattoo" – odbędzie się w Szwecji, a dokładnie w Malmö Arenie. Półfinały konkursu zobaczymy 7 i 9 maja, a Wielki Finał – 11 maja 2024 roku.

Nasz kraj będzie reprezentowała Luna, która z piosenką "The Tower" wygrała preselekcje. Jej show zaplanowano na pierwszy półfinał tuż po Ukrainie i przed Chorwacją.

W konkursie bierze w sumie udział 37 państw. Na tle wszystkich planowanych występów wyróżnia się Holandia. Z tego kraju na Eurowizję pojedzie Joost Klein, który jest raperem, muzykiem i pisarzem, a jego energetyczny styl łączy w sobie elementy mainstreamowego popu z wesołym i hardcorowym pop punkiem.

Klein zyskał ogromną popularność w zeszłym roku, gdy jego piosenka "Friesenjung" stała się hitem na Tik-Toku. Kawałek był numerem jeden nie tylko w Holandii, ale i w Niemczech, Szwajcarii i Austrii.

Tym razem Joost prezentuje singiel "Europapa". 26-latek w swoim kraju z tym utworem przeszedł wieloetapowy konkurs, w tym casting na żywo, pokonując ponad 600 innych chętnych artystów.

W "Europapie" śpiewa o całej Unii Europejskiej. W pewnym momencie padają nawet słowa o Polsce:

Europo zjednoczmy się, teraz albo nigdy. Witam w Europie, zostanę tu aż do śmierci. Odwiedzam znajomych we Francji, albo biegnę do Wiednia. Chce wyjechać z Holandii, ale mój paszport zniknął. Na szczęście nie potrzebuję wizy, aby być z tobą.

Zatem jadę autobusem do Polski, albo pociągiem do Berlina.

Nie mam pieniędzy na Paryż, więc korzystam z wyobraźni...

Początek "Europapy"