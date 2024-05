W rodzinie Krzysztofa Rutkowskiego w ostatnim czasie było kilka powodów do świętowania. Oprócz tego, że syn celebryty przystępował do komunii świętej, to on sam postanowił stanąć na ślubnym kobiercu. Z tej okazji postanowili zorganizować podwójną uroczystość.





Rutkowski z synem śpiewają disco polo! Tak świętowali podwójną uroczystość [WIDEO]

Kamil Frątczak

