Remigiusz Mróz zdradził, ile sprzedał książek. Imponująca liczba

Remigiusz Mróz to jeden z najpopularniejszych, najpoczytniejszych i... najpłodniejszych polskich pisarzy. Ale chyba każdy jego fan zadaje sobie pytanie: ile książek tak naprawdę Mróz napisał i sprzedał? Mimo że to pierwsze można łatwo sprawdzić, to autor ujawnił właśnie tę drugą liczbę. Robi wrażenie!

Remigiusz Mróz wyznał, ile sprzedał książek Fot. Michal Wozniak/East News

Remigiusz Mróz ma zaledwie 37 lat i kilkadziesiąt książek na koncie. A dokładniej pisarz i prawnik z wykształcenia, który urodził się w Opolu, napisał, bagatela, 64 powieści. Wśród nich są bestsellerowe serie z komisarzem Forstem, Joanną Chyłką czy Gerardem Edlingiem, a także trzy książki napisane jako Ove Løgmansbø.

Zresztą Mróz nie boi się różnych gatunków. Pisze kryminały, thrillery, powieści historyczne i science fiction, dlatego jego czytelnicy nie mogą narzekać na nudę. A tych jest sporo, bo według magazynu "Wprost" autor "Kasacji" był najlepiej zarabiającym pisarzem w Polsce w latach: 2019, 2020, 2021 oraz 2022. Jego książki były też niejednokrotnie ekranizowane.

Ile książek sprzedał Remigiusz Mróz?

W poniedziałek Mróz pochwalił się na Facebooku niesamowitym wyczynem: sprzedał już ponad 10 milionów egzmplarzy swoich książek!

"Wciąż trochę trudno mi w to uwierzyć, ale podobno matematyka w przeciwieństwie do nauk humanistycznych nie posiadła jeszcze zdolności konfabulowania. (Wszystko przed nią). A zatem chyba można powiedzieć to głośno: stało się. Ponad 10 milionów sprzedanych książek! I to w kraju, w którym rzekomo przecież miał nikt nie czytać" – rozpoczął wpis pisarz.

"Otóż czytamy. Czytamy dużo – i widać to nie tylko w tym wyniku, ale także na targach książki, spotkaniach autorskich, w komunikacji miejskiej, na plażach, w parkach... właściwie wszędzie, gdzie da się książkę zabrać" – nawiązał Mróz do częstych raportów o nieczytaniu Polaków (ostatni raport wskazał jednak zupełnie coś innego).

"Ponad 10 milionów sprzedanych egzemplarzy. Nie jestem sobie nawet w stanie wyobrazić, jak wygląda tyle książek. A niegdyś nie byłem w stanie wyobrazić sobie, jakie to uczucie, kiedy na półce w księgarni stanie choćby jedna moja powieść" – ciągnął dalej pisarz.

Mróz wyznał, że towarzyszy mu "ogromne wzruszenie – i jeszcze większa wdzięczność". "Dla współpracowników, których spotkałem na swojej wydawniczej drodze, dla bliskich, którzy mnie wspierali, ale przede wszystkim dla Was. Za towarzyszenie w rozlicznych przygodach literackich, za wspólne budowanie światów, których fundamentem były li tylko symbole na papierze, a w końcu za to, że wybierając którąś z moich książek, doprowadziliście do sytuacji w Polsce absolutnie bez precedensu" – pisał na Facebooku.

"Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, kiedy to się stało. Wiem tylko, że jeszcze wiele przed nami! Do zobaczenia gdzieś pośród słów" – podsumował Remigiusz Mróz.

