P remier Donald Tusk wyszedł we wtorek mocno spóźniony na spotkanie z mediami po posiedzeniu rządu. – Rosja przygotowuje ingerencję w proces wyborczy – zaczął. Jak podkreślił, wskazują na to informacje z wielu stolic europejskich. – To nie jest pierwszy taki przypadek, ale tym razem skala jest niepokojąca – wskazał. Tusk mówił też o tym, co dzieje się na granicy z Białorusią. Temu tematowi poświęcił znaczną część wystąpienia.





"To nie są uchodźcy". Tusk o "zorganizowanych grupach młodych mężczyzn" na granicy

Natalia Kamińska

