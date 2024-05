Dramatyczne doniesienia ze Słowacji. Premier Fico został postrzelony

Jak podała w środę agencja informacyjna Tasr, słowacki premier Robert Fico został postrzelony. Świadek zajścia powiedział z kolei agencji Reuters, że słyszał kilka strzałów i widział mężczyznę zatrzymanego przez policję. Polityk trafił do szpitala w Bratysławie. Jego stan ma być poważny.

Słowacja. Premier Robert Fico został postrzelony. Fot. AFP/EAST NEWS/VLADIMIR SIMICEK

Premier Robert Fico został postrzelony i obecnie przebywa w szpitalu. Strzały padły, gdy polityk wyszedł do ludzi się przywitać. Do zajścia doszło w Domu Kultury w miejscowości Handlova w kraju trenczyńskim (odpowiednik naszego woj.-red.) w centralnej Słowacji.

Zamach na premiera Słowacji. Robert Fico został postrzelony

Reporter "Denníka N" Daniel Vražda, który pierwszy doniósł o ataku, usłyszał kilka strzałów. Następnie widział, jak ochroniarze podnoszą premiera z ziemi, wkładają go do auta i odjeżdżają.

Według świadków, którzy byli na miejscu, Fico podszedł do witających go osób, po czym padło kilka strzałów. Następnie upadł na ziemię. Napastnik został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze policji otoczyli teren, gdzie doszło do tego zajścia.

Zamach na Premiera Słowacji. Robert Fico trafił do szpitala

Nie są na razie znane dokładne informacje o ranach, jakie odniósł Fico. Polityk trafił do szpitala w Bratysławie.

"Dennik N" rozmawiał z dwiema osobami, które były z Robertem Fico w chwili, gdy został postrzelony. – Chciałem tylko uścisnąć mu dłoń – powiedział starszy mężczyzna, z którym rozmawiała gazeta. – Kiedy rozległy się strzały, prawie ogłuchłam – dodała inna kobieta. Jej zdaniem usłyszała trzy lub cztery strzały.

Z jej relacji wynika, że widziała obrażenia na jego klatce piersiowej i głowie. Nie była w stanie powiedzieć, jak mogły być poważne.

Postrzelenie premiera potwierdził na sesji plenarnej wiceprzewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej Ľuboš Blaha ze Smeru. Prace parlamentu zostały zawieszone.

Ustępująca prezydent Zuzana Čaputová zdecydowanie potępiła "brutalny i lekkomyślny" atak na premiera. "Jestem zszokowana. Życzę Robertowi Fico dużo siły w tym krytycznym momencie, aby mógł dojść do siebie po ataku" – napisała.

Co ważne w tej sprawie, Fico powrócił do władzy jesienią 2023 roku na fali kryzysu w tym kraju i zmęczenia wojną w Ukrainie.

Obok premiera Węgier Viktora Orbán jest postrzegany jako najbardziej prorosyjski przywódca w UE.

