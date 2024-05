W środę po południu słowacki premier Robert Fico został postrzelony. Z oficjalnych informacji wynika, że "został wielokrotnie postrzelony i jest obecnie w stanie zagrażającym życiu". Napastnika zatrzymano.

Słowacja. Nowe informacje po postrzeleniu premiera Roberta Fico. Fot. Radovan Stoklasa/Associated Press/East News

Nowe informacje o stanie zdrowia Roberta Fico

"Robert Fico została dziś zaatakowany. Został wielokrotnie postrzelony i obecnie jest w stanie zagrażającym życiu. W tej chwili jest transportowany helikopterem do Bańskiej Bystrzycy, bo dotarcie do Bratysławy z powodu konieczności ostrego zabiegu zajęłoby zbyt długo. Najbliższe godziny zadecydują" – przekazano na jego oficjalnym profilu na Facebooku.

Premier Słowacji trafił dokładnie do szpitala im. Roosevelta w Bańskiej Bystrzycy. Według telewizji Markíz został zabrany z helikoptera na noszach na izbę przyjęć. Ponieważ ratownicy przykryli leżącego premiera prześcieradłem, nie było możliwości sprawdzenia, czy był przytomny i jakie odniósł obrażenia.

Media też mają swoje ustalenia w tej sprawie. "Ma obrażenia brzucha oraz ręki i nogi. Obecnie przewożą go do szpitala w Bańskiej Bystrzycy" – przekazała gazeta "Dennik N.".

– To rana postrzałowa brzucha i ramienia. Obecnie nie zagraża mu niebezpieczeństwo. Będą go operować – poinformował natomiast portal "Plus jeden deň", powołując się na swoje źródło.

Wcześniej "Dennik N." rozmawiał z dwiema osobami, które były z Robertem Fico w chwili, gdy został postrzelony. – Chciałem tylko uścisnąć mu dłoń – powiedział starszy mężczyzna, z którym rozmawiała gazeta. – Kiedy rozległy się strzały, prawie ogłuchłam – dodała inna kobieta. Jej zdaniem usłyszała trzy lub cztery strzały. Inne doniesienia mówią o 2 lub 3 strzałach.

TV Joj dowiedziała się z kolei, że to 71-letni mężczyzna z Levic strzelił Fico. Policja zatrzymała już napastnika.

Fico wrócił do władzy w zeszłym roku

Co ważne, Fico powrócił do władzy jesienią 2023 roku na fali kryzysu w tym kraju i zmęczenia wojną w Ukrainie. Obok premiera Węgier Viktora Orbán jest postrzegany jako najbardziej prorosyjski przywódca w UE.

"Dennik N" przypomniał, że w przypadku dłuższej hospitalizacji Roberta Fico, któryś z wicepremierów powinien go zastąpić.

Obecnie w rządzie jest czterech wicepremierów. Jednym z nich jest minister obrony Robert Kaliňák (Smer), a ponieważ on i premier są z tej samej partii, prawdopodobne jest, że będzie mógł tymczasowo przejąć obowiązki.

Wicepremierem jest także minister gospodarki Denisa Saková z Hlasu oraz jej partyjny kolega Peter Kmec, który jest wiceprzewodniczącym ds. planu naprawczego. Czwartym wicepremierem jest minister środowiska Tomáš Taraba.

Dodajmy jeszcze, że po ataku ustępująca prezydent Zuzana Čaputová zdecydowanie potępiła "brutalny i lekkomyślny" atak na premiera. "Jestem zszokowana. Życzę Robertowi Fico dużo siły w tym krytycznym momencie, aby mógł dojść do siebie po ataku" – napisała.

