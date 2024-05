W środę po południu słowacki premier Robert Fico został postrzelony. Obecnie jest operowany. W sprawie zatrzymano 71-latka. Mężczyzna miał pozwolenie na broń. – Nie mam pojęcia, co ojciec miał na myśli, co zaplanował i dlaczego do tego doszło – powiedział słowackim mediom jego syn.





Co powodowało sprawcą zamachu na premiera Słowacji? Jego syn przerwał milczenie

Natalia Kamińska

