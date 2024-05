Po raz 24. o donacji i transplantacji. Bieg po Nowe Życie rusza 18 maja w Wiśle. Początek o 15:00

Sztafetę nordic walking rozpoczynają znane osoby, aktorzy, muzycy, artyści, sportowcy, lekarze transplantolodzy, koordynatorzy, po kilometrze na trasę ruszają osoby po przeszczepieniu – dawcy i biorcy, po nich maszerują przyjaciele i sympatycy biegu, dziennikarze i partnerzy, kończy młodzież ze śląskich szkół ponadpodstawowych. Są skupieni na jednym – przekonaniu wszystkich, że donacja to wielki obowiązek każdego z nas, a transplantacja to najskuteczniejsza metoda leczenia wielu chorób.

24. Bieg po Nowe Życie rozpocznie się 18 maja o 15:00 na rynku w Wiśle. Tradycyjnie na dzień przed wydarzeniem, podczas Gali Polskiej Transplantologii, zostaną wręczone nagrody "Drugiego Życia". Materiały prasowe / Bieg po Nowe Życie

24. Bieg po Nowe Życie

Idea Biegu po Nowe Życie nie zmienia się, nie zmienia się też przebieg wydarzenia – 18 maja w centrum Wisły po raz 24. będzie głośno o ważnych sprawach społecznych.

– Zeszły rok był dla polskiej transplantologii bardzo udany. 1910 przeszczepień to wielki sukces zespołów transplantacyjnych, lekarzy – tych kwalifikujących, tych wykonujących transplantacje i tych opiekujących się dawcami i biorcami, koordynatorów transplantacyjnych, oraz całej rzeszy osób, dzięki którym jest możliwy szybki transport narządów pomiędzy szpitalami – podkreśla Arkadiusz Pilarz – dyrektor Biegu po Nowe Życie. Mam nadzieję, że jesteśmy częścią tego sukcesu – dodaje.

– Bieg po Nowe Życie wpisuje się w cele naszej fundacji, stąd nie wahaliśmy się, podejmując decyzję o wsparciu działań organizatorów wydarzenia – mówi Kinga Szewczyk – prezes zarządu Fundacji PGNiG. – Wśród nas żyją osoby po przeszczepieniu, Bieg pokazuje ich wspaniałe historie, opowieści o walce z chorobą i drugim życiu otrzymanym dzięki dobroci innych – to wielka wartość, obok której nie można przejść obojętnie – dodaje.

Prof. Roman Danielewicz – przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej regularnie uczestniczy w Biegu po Nowe Życie. – Bieg po Nowe Życie to wydarzenie, na które przyjeżdżają aktywne, pracujące, uczące się, realizujące swoje pasje osoby po transplantacjach z całej Polski. Obecność na tym wydarzeniu za każdym razem utwierdza mnie w przekonaniu, że moja praca ma sens. Myślę, że nie tylko mnie, ale także innych lekarzy, którzy biorą udział w Biegu – mówi Danielewicz.

Stałą uczestniczką Biegu jest także Joanna Prorok. Dwa pierwsze telefony z informacją, że jest dla niej nowy narząd, okazały się przedwczesnym alarmem. Trzeci zastał ją, gdy smażyła ryby na obiad.

– Jest dla pani wstępny dawca. Jest pani zdrowa? Nie gorączkuje, nie miesiączkuje? – to standardowe pytania od koordynatora transplantologicznego. Do Zabrza ma aż 600 kilometrów. Przyjechała po nią karetka, by jak najszybciej dotarła do szpitala. W takiej sytuacji liczy się każda godzina. Następnego dnia o 7 rano znalazła się na bloku operacyjnym. Wspomina uśmiechniętych lekarzy, którzy robili wszystko, by przestała się bać, uspokoiła się. Żartowali, by rozładować atmosferę. Nawet nie wiedziała, kiedy zasnęła.

– Żyję! Boże Ja żyję. Jestem wdzięczna wszystkim swoim przyjaciołom, rodzinie i znajomym, którzy trzymali za mnie kciuki i wierzyli, że wszystko będzie dobrze. Bałam się jak cholerka, ale mając taką siłę obok siebie, musiałam pokazać, że jestem twarda sztuka nie do pokonania! Udało się – napisała na swoim blogu po operacji.

Bieg po Nowe Życie jest pełen takich historii.

9. Gala Polskiej Transplantologii

Tradycyjnie na dzień przed Biegiem po Nowe Życie w Wiśle, zostaną wręczone nagrody „Drugiego Życia”. Po raz dziewiąty zostaną uhonorowane osoby i instytucje, które szczególnie zasłużyły się dla medycyny transplantacyjnej, czy to w praktyce medycznej, czy naukowo lub promocyjnie.

Kto otrzyma nagrody w tym roku? Przekonamy się 17 maja w Hotelu Gołębiewski, kiedy na scenie pojawią się nagrodzeni w sześciu kategoriach: Osobowość polskiej transplantologii, Aktywni dla transplantacji, Media o transplantacji, Aktywni po transplantacji oraz Rok w polskiej transplantacji. Zostanie wręczona również nagroda specjalna Biegu po Nowe Życie.

– Jak co roku otwieramy drzwi i serca dla Biegu po Nowe Życie, wydarzenia, które łączy ludzi, daje nadzieję i mocno wspiera – chcemy być częścią tego wsparcia. Gala „Drugie Życie” jest z nami od 2015 roku, warto doceniać co roku tych, którzy tak wiele robią dla donacji i transplantacji w Polsce – mówi Jarosław Brożyna – dyrektor Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Po raz ósmy wyróżnienia przygotował jeden z najwybitniejszych polskich artystów-grafików Andrzej Pągowski.

– Bardzo dużo dobrego stało się w polskiej transplantologii w zeszłym roku. Liczba przeszczepień jest tego dowodem. Nagrody „Drugiego Życia”, które wręczymy w przeddzień Biegu po Nowe Życie, trafią do osób oraz instytucji, które miały swój udział w tym sukcesie, bezpośrednio lub edukacyjnie i promocyjnie – mówi Przemysław Saleta – współtwórca i ambasador wydarzenia.

Nagrody „Drugiego Życia” w minionych latach otrzymali nieżyjący już prof. Marian Zembala – kardiochirurg, jeden z pionierów polskiej transplantologii i wieloletni dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, prof. Adam Maciejewski – jeden z najwybitniejszych na świecie chirurgów rekonstrukcyjnych i mikro naczyniowych, który przeprowadził pierwszą w Polsce operację przeszczepienia twarzy, oraz prof. Wiesław Jędrzejczak, który jako pierwszy w Polsce dokonał udanych przeszczepów szpiku kostnego.

Nagrody trafiły także do prof. Magdaleny Durlik, kierującej Kliniką Transplantologii, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM w Warszawie, Romana Danielewicza, jednego z najwybitniejszych polskich transplantologów, przewodniczącego Krajowej Rady Transplantacyjnej, profesora Zbigniewa Włodarczyka, który stworzył ośrodki przeszczepiania nerek w Poznaniu i Bydgoszczy oraz prof. Piotra Kalicińskiego, transplantologa dziecięcego związanego od 1980 roku z „Instytutem – Pomnikiem Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Prof. Kaliciński, który będzie uczestnikiem 24. Biegu po Nowe Życie, wykonał pierwsze udane przeszczepienie wątroby w Polsce (1990), pierwsze przeszczepienie części wątroby od żywego dawcy (1999), pierwsze jednoczasowe przeszczepienie wątroby i nerki (2001), pierwsze przeszczepienie wątroby i jelita (2002).

24. Bieg po Nowe Życie rozpocznie się 18 maja o 15:00 na rynku w Wiśle.