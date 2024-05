Trzeci sezon "Bridgertonów" już na Netfliksie! Ale jest jeden haczyk

Koniec dwuletniego czekania! W czwartek na Netfliksa wleciał trzeci sezon "Bridgertonów", kostiumowego hitu, który tym razem skupi się na romansie Penelope i Colina. Jednak na razie obejrzymy tylko cztery nowe odcinki. Kiedy druga część?

Trzeci sezon "Bridgertonów" już na Netfliksie Fot. Liam Daniel/Netflix

"Bridgertonowie", serial kostiumowy oparty na twórczości Julii Quinn, który miał premierę 25 grudnia 2020 roku, błyskawicznie stał się olbrzymim hitem Netflixa, a Phoebe Dynevor i Regé-Jean Page, którzy wcielili się w zakochujących się w sobie Daphne Bridgerton i Simona, księcia Hastings, stali się gwiazdami.

Sukces oryginału powtórzył drugi sezon, który wyszedł 25 marca 2022 roku – wiernych fanów serialu rozgrzały wówczas miłosne perypetie Anthony'ego Bridgertona (Jonathan Bailey) oraz Kate Sharmy (Simone Ashley), którzy przeszli drogę od zażartych wrogów do namiętnych kochanków.

Przypomnijmy, że hit giganta streamingowego, którego jedną z producentek jest słynna Shonda Rhimes ("Chirurdzy", "Sposób na morderstwo") jest inspirowany powieściami pióra Jane Austen, a także estetyką epoki georgiańskiej i czasów regencji. Cykl autorstwa Quinn po kolei śledzi losy każdego z ośmiorga rodzeństwa tytułowych Bridgertonów. Bohaterowie różnią się charakterami, a także oczekują od miłości czegoś innego.

Trzeci sezon "Bridgertonów" już na Netflix. Kiedy druga część o Penelope i Colinie?

Mimo że tym razem fani czekali wyjątkowo długo, bo aż dwa lata, to 16 maja na Netfliksie pojawił się już trzeci sezon "Bridgerton". To jednak na razie tylko pierwsza część, która składa się z czterech odcinków: "Out of the Shadows", "How Bright the Moon", "Forces of Nature" i "Old Friends".

Kiedy druga część trzeciego sezonu "Bridgertonów"? Na kolejne cztery odcinki ("Tick Tock", "Romancing Mister Bridgerton", "Joining of Hands", "Into the Light") poczekamy niecały miesiąc. Premiera 13 czerwca.

Trzeci sezon "Bridgertonów" skupi się na Colinie Bridgertonie (Luke Newton) oraz Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Penelope, która kocha się w Colinie od dawna i usłyszała pod koniec ostatniego sezonu, że młody Bridgerton nigdy się z nią nie ożeni, w końcu będzie miała swoje bajkowe zakończenie. Oczywiście najpierw masa komplikacji, perypetii i maślanych spojrzeń. Dodajmy, że relacja Penelope i Colina będzie w duchu romansowego motywu "od przyjaciół do kochanków".

Decyzja nowej showrunnerki Jess Brownell o poświęceniu trzeciego sezonu właśnie tym bohaterom była początkowo sporym zaskoczeniem dla fanów książek Julii Quinn. Do tej pory scenarzyści byli bowiem wierni książkowej chronologii. Zgodnie z nią bohaterem kolejnej odsłony powinien być więc Benedict Bridgerton (Luke Thompson), o którym opowiada tom trzeci – "Propozycja dżentelmena".

Brownell odeszła jednak od kolejności Quinn i najpierw wzięła na warsztat tom czwarty "Miłosne tajemnice" Julii Quinn, co obecnie budzi ogromną ekscytację fanów z racji popularności obojga bohaterów. Najprawdopodobniej historia Benedicta zostanie pokazana w sezonie czwartym.

