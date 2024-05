J eśli mieliście przyjemność zawitać do stolicy słonecznej Italii, to zapewne mieliście też niejedną okazję, by wypić serwowane w Rzymie espresso z kawałkiem cytryny. Gorący czarny napój z dodatkiem żółtego owocu to nieodłączny element kawiarnianego krajobrazu Włoch. To on stał się inspiracją dla pewnej sieci z Polski. Tak powstała Café Romano, orzeźwiająca wariacja włoskiej kawy, dostępna w restauracjach ORZO.





Oryginalny smak Italii w polskim orzeźwiającym wydaniu. Tu zamówicie i posmakujecie Café Romano

Dawid Wojtowicz

