Ministerstwo Edukacji chce umożliwić szkołom i przedszkolom łączenie uczniów z różnych klas i oddziałów na lekcjach religii i etyki – i to nawet jeśli dzieci jest siedmioro lub więcej. Jednak członkowie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski są przeciwni tym zmianom. Opublikowali specjalne oświadczenie, w którym apelują m.in. do wierzących rodziców. Jakie argumenty mają biskupi?

Ministerstwo edukacji chce wprowadzić zmiany w nauczaniu religii Fot. Pawel Wodzynski/East News

30 kwietnia opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministry edukacji Barbary Nowackiej w sprawie sposobu organizowania nauki religii (i etyki) w publicznych przedszkolach i szkołach.

Pojawił się w niej zapis, że nawet jeśli na lekcję zgłosi się co najmniej siedmioro uczniów w danej grupie czy oddziale, to mogą oni uczyć się w grupach łączonych, czyli składających się z dzieci z kilku klas czy oddziałów (czyli w różnym wieku).

To znacząca zmiana. Przypomnijmy bowiem, że obecnie obowiązuje zasada, że jeśli na religię lub etykę zgłosi się co najmniej siedmioro uczniów, szkoła lub przedszkole musi zorganizować taką lekcję w obrębie klasy lub oddziału.

Dopiero jeśli chętnych jest mniej, dzieci są łączone w grupy międzyklasowe lub międzyoddziałowe. Nowelizacja zakłada, że szkoła lub przedszkole mogą stworzyć takie mieszane grupy, nawet jeśli dzieci jest więcej niż siedmioro.

Oprócz tego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych w takich grupach międzyklasowych lub międzyoddziałowych może być maksymalnie 30 uczniów. W przedszkolach i klasach I-III ma być ich mniej – 25.

Nowelizacja, która ma wejść w życie 1 września 2024 roku, czyli na początku nowego roku szkolnego, zakłada także, że dzieci w szkole podstawowej można łączyć jedynie w ramach klas I-III lub IV-VIII. Oznacza to, że tych dwóch etapów nie można mieszać na lekcjach religii i etyki.

Biskupi przeciwko zmianom na lekcjach religii. Chodzi o łączone grupy w szkołach i przedszkolach

17 maja w sprawie zmian na lekcjach religii obradowała Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem biskupa Wojciecha Osiala. W sobotę opublikowała oświadczenie, w którym sprzeciwia się łączeniu dzieci z różnych klas i oddziałów.

Na początku Komisja Wychowania Katolickiego podkreśliła, że "wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi".

Jednocześnie zaznaczyła, że wyraża "mocny sprzeciw wobec proponowanych przez MEN rozwiązań polegających na łączeniu uczniów pomiędzy różnymi klasami w grupy do 25 osób (klasy 1-3) i 30 osób (klasy 4-8)".

"Oświadczono, że jest to wbrew wszelkim zasadom pedagogicznym, psychologicznym i dydaktycznym. Takie zmiany pozbawiają także możliwości prowadzenia zajęć na wymaganym poziomie jakości kształcenia. Pośpieszne wprowadzanie zmian od najbliższego roku szkolnego stanowi również zagrożenie dla nauczycieli religii, pozostających w niepewności co do wymiaru ich zatrudnienia" – czytamy.

Komisja Wychowania Katolickiego dodała, że "dla zachowania właściwego porządku prawnego w procedowaniu tychże zmian, potrzebne jest wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych".

"Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji oraz Konkordatu. Komisja Wychowania Katolickiego wyraża przekonanie, że jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się i rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków" – piszą biskupi.

Następnie członkowie Komisji wystosowali apel. "Komisja Wychowania Katolickiego apeluje do wszystkich wierzących, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole i niesprawiedliwe jej traktowanie. Szczególnie prosi katolickich rodziców, aby zabierali głos w tej sprawie" – czytamy.

"Konstytucja RP (art. 48) gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Komisja apeluje też do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania. Powinna połączyć nas wspólna troska o wychowanie religijne, moralne i społeczne dzieci oraz młodzieży" – zakończono oświadczenie podpisane przez sekretarza Komisji Wychowania Katolickiego KEP, ks. Tomasza Kopiczkę.

