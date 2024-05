Sanah cieszy się ogromną popularnością w Polsce. Artystka stara się chronić swoją prywatność, ale od pewnego czasu już otwarcie mówi, że jest mężatką. Jej ukochany Stanisław Grabowski koncertuje wraz z nią po Polsce. Do tej pory przygrywał na gitarze podczas show. Na ostatnim występie zaskoczył wszystkich. Wyszedł z "cienia" i... zaczął śpiewać oraz tańczyć.

Mąż sanah wystąpił na jej koncercie. Fot. LUCYNA NENOW / POLSKA PRESS/Polska Press/East News // Fot. Tik-Tok / fowntci

Od marca 2024 roku sanah prowadzi kolejną (tym razem nawet podwójną) trasą koncertową, na którą składają się klimatyczne koncerty z serii "Poezyje i nie tylko" oraz szalone "Dansingi".

W minioną sobotę 18 maja artystka wystąpiła w Warszawie. Uczestnicy koncertu byli w szoku, gdy na środek sceny wyszedł mąż sanah. Stanisław Grabowski tańczył i gestykulował, a piosenkarka wykonywała utwór "Miłość jest ślepa".

Sanah już kilka razy mówiła, że "to piosenka o tym, jak mąż ma z nią ciężkie życie".

Przy okazji innego utworu "Ten Stan" zaczął również śpiewać. "Po raz pierwszy słyszę go na żywo" – czytamy w opisie pod nagranie z koncertu. Ten materiał wideo cieszy się sporą popularność na Tik Toku.

Zawodowa aktywność sanah. Artystka tworzy muzykę również z mężem

Przypomnijmy, że sanah, to tak naprawdę Zuzanna Irena Grabowska (wcześniej: Jurczak). Artystka od kilku lat czaruje swoim głosem i twórczością całą Polskę. Co nie nagra, to staje się hitem radiowych rozgłośni i serwisów streamingowych, a oprócz tego wyprzedaje całe stadiony.

Wokalistka niewiele mówi o swoim życiu prywatnym. Wiadomo jednak, że w 2022 roku poślubiła Stanisława Grabowskiego, z którym zaręczyła się rok wcześniej. Przyjęła również jego nazwisko.

O mężu sanah niewiele wiadomo, ale coraz częściej pojawia się z wokalistką na scenie. Przygrywa na gitarze. Mimo wspólnych występów sanah nie pozuje z mężem do zdjęć, publikowanych w social mediach.

Warto dodać, że małżonkowie nagrali swego czasu piosenkę "Święty Graal". Grabowski przewija się też w kilku teledyskach swojej żony, m.in. do utworów "Kolońska i szlugi", "Do * w sztambuch" i "Pocałunki". O swoim partnerze gwiazda śpiewa również w kawałku "ten Stan" (tak nazywa męża w swojej twórczości).