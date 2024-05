Po ogromnym sukcesie piosenki "Nim Zajdzie Słońce" Doda i Smolasty kują żelazo, póki gorące. W poniedziałek w sieci pokazał się ich drugi wspólny kawałek "Nie żałuję", do którego nakręcono od razu teledysk. To prequel całej historii, który jednocześnie zakończy ostatnią muzyczną erę Dody, "Aquarię". O czym jest "Nie żałuję"?

Doda i Smolasty nagrali nową piosenkę "Nie żałuję" Fot. YouTube / Doda

Ostatnie dwa lata były dla Dody jednym z najbardziej płodnych okresów w ponad 20-letniej karierze. Płyta "Aquaria" odniosła olbrzymi sukces: dotarła do drugiego miejsca listy OLiS, pokryła się podwójną platyną i dostała nominację do Fryderyka w kategorii album roku – pop.

Na dodatek piosenkarka wypuściła kawałek ze Smolastym, który rozbił bank odsłon (prawie 40 milionów na Spotify, 82 miliony na YouTube). Na dodatek "Nim Zajdzie Słońce", bo oczywiście o tej piosence mowa, przez dwanaście tygodni znajdowała się na pierwszym miejscu list "Billboard Poland Songs" oraz "OLiS: single w streamie".

Oprócz tego fani Doroty Rabczewskiej mogli obejrzeć program "Doda. Dream Show". Tam artystka pokazała przygotowania do swojej spektakularnej trasy koncertowej "Aquaria Tour", w ramach której dała imponujące show w największych miastach w Polsce.

Nowa piosenka Dody i Smolastego. Jest już teledysk do "Nie żałuję"

W poniedziałek ukazała się nowa piosenka Dody i Smolastego, czyli "Nie żałuję". Od razu opublikowano do niej teledysk z udziałem obojga gwiazd.

"Aquaria dopływa do brzegu… I to właśnie utwór 'Nie żałuję' kończy jej erę. Po podwójnie diamentowym wielkim hicie 'Nim Zajdzie Słońce', czas na prequel tej historii" – brzmi opis teledysku na YouTube.

"Artystka do produkcji teledysku zaangażowała tego samego reżysera Piotra Zajączkowskiego, aby zachować ciągłość historii i spójność obrazu. Jest to kolejny teledysk Dody pełen metafor, którymi artystka posługuje się, aby pobudzić widza do uruchomienia wyobraźni i odnalezieniu swojej osobistej historii w nim" – czytamy.

O czym jest "Nie żałuję" Dody i Smolastego? Na YouTube zamieszczono krótką interpretację.

"Żal po rozstaniu z drugim człowiekiem, życie przeszłością w poczuciu straty i krzywdy blokuje nas przed pójściem do przodu. Więzi nasze umysły i zamyka na przyszłość. Cela jest więc tego symbolem. Mimo iż widzimy przyszłość (scena, kiedy Doda spogląda w ułamki lustra) to żal staje się silniejszy… ale kiedy podczas gry w kości wypada 3x NIE ŻAŁUJĘ, wtedy nasza bohaterka odzyskuje wolność. Wygrywa grę ze swoim największym wrogiem, czyli sobą" – piszą twórcy.

"'Nie żałuję' to utwór o tym, aby mimo złamanego serca spojrzeć na przeszłość z innej perspektywy i dla dobra samego siebie żyć nie oglądając się za siebie. Chociaż czasami jak to w życiu bywa, przeszłość lubi deptać po piętach..." – czytamy pod teledyskiem do "Nie żałuję".

Autorami muzyki do "Nie żałuję" są Piotr Zborowski, Carla Fernandes, Marissa, Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Smolasty. Z kolei tekst napisali: Doda, Smolasty, Carla Fernandes, Marissa i Patryk Kumór. Reżyserem teledysku jest, jak już wspomniano, Piotr Zajączkowski.

