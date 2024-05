W poniedziałek 20 maja potężna burza nawiedziła Gniezno. Dawna stolica Polski błyskawicznie znalazła się pod wodą, a chwilę wcześniej wyglądała jak po przejściu śnieżycy. Wszystko z powodu intensywnych opadów gradu. Sytuacja na miejscu jest bardzo trudna.

Gniezno pod wodą po burzy. Zwołano sztab kryzysowy Fot. Facebook

Od momentu przejścia burzy strażacy otrzymali ponad 200 zgłoszeń o szkodach wyrządzonych przez żywioł na terenie Gniezna. Dotyczyły one głównie zalanych ulic i piwnic domów mieszkalnych, ale woda wdarła się również do muzeum i szpitala. Równocześnie trwa także walka na ulicach, gdzie w samochodach uwięzieni są ludzie.

W związku z bardzo trudną sytuacją w mieście zapadła decyzja o zwołaniu sztabu kryzysowego. Spotkanie zarządził prezydent Gniezna Michał Powałowski. "Omijajcie cmentarze i park miejski – nie jest tam teraz bezpiecznie" – poinformował włodarz miasta w mediach społecznościowych.

O krok od tragedii w Gnieźnie. Podczas ulewy utknęła w aucie

– Do godziny 15 odebraliśmy ponad 200 zgłoszeń. Do Gniezna zadysponowane zostały dodatkowe jednostki z powiatu gnieźnieńskiego, ale również z powiatu poznańskiego. Usuwanie skutków na pewno potrwa jeszcze wiele godzin, szczególnie że liczba zgłoszeń cały czas wzrasta – poinformowała na antenie TVN24 Kamila Kozłowska z Zespołu Prasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

Media obiegły już zdjęcia z akcji ratunkowej, która miała miejsce przy ulicy Pod Trzema Mostami. To właśnie tam rozegrała się walka o życie kobiety, która utknęła w zalanym przez wodę samochodzie. Z pomocą ruszył jej świadek zdarzenia.

– Dostaliśmy zgłoszenie, że jedna z osób uwięziona jest w aucie, które zostało zalane przez wodę. Po dotarciu na miejsce zdarzenia jeden ze świadków dopłynął do tego samochodu i uwolnił tę panią z tego auta. Trzymając się tego samochodu, czekali na pomoc. Po przybyciu strażacy dopłynęli do tej osoby, wsparli ją – poinformował młodszy brygadier Jarosław Łagutoczkin z Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie. Do sieci trafiło nagranie z momentu akcji.

Gniezno walczy ze skutkami burzy. Drogi nieprzejezdne, zajęcia odwołane

Prezydent Gniezna Michał Powałowski poinformował, jak duże są zniszczenia wywołane przez nawałnicę. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że przejazd ulicą Pod Trzema Mostami, gdzie doszło do akcji ratunkowej, będzie niemożliwy co najmniej do wtorku.

W związku z ulewą i jej skutkami konieczne było odwołanie zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Te nie odbędą się na pewno w poniedziałek i wtorek. Zapadła również decyzja o zamknięciu wszystkich obiektów GOSiR Gniezno.

IMGW wydało ostrzeżenia. Burze możliwe w kolejnych regionach Polski

Na poniedziałek 20 maja IMGW wydało ostrzeżenia dla większości regionów. Na ogół są to alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Jednak miejscami konieczne było wydanie najwyższych alertów trzeciego stopnia.

Najniebezpieczniej będzie w woj. kujawsko-pomorskim, na północy woj. wielkopolskiego, lubuskiego, a także częściowo woj. zachodniopomorskim. To właśnie tam podczas burz może spaść nawet 80 mm wody, a wiatr w porywach będzie osiągał 70 km/h. Synoptycy nie wykluczają również opadów gradu.

O tym, że w poniedziałek czeka nas apogeum burzowej aury na łamach naTemat informowaliśmy już w niedzielę. Zgodnie z najnowszymi prognozami grzmieć i padać może również w kolejnych dniach, jednak wówczas zjawiska nie będą już tak gwałtowne.

