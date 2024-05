Sandra Milwiw-Baron (wcześniej Kubicka) przez ostatnie miesiące relacjonowała w sieci przebieg swojej ciąży. Wielu jej fanów z pewnością czeka na zdjęcie z nowym członkiem rodziny. Modelka podjęła jednak stanowczą decyzję w tym temacie.

W ostatnich dniach Sandra Milwiw-Baron nieco wycofała się z social mediów. Choć na jej Instagramie publikowane są reklamy różnych marek, to ona sama nie pokazuje swoich nowych ujęć.

Internauci zaczęli spekulować na temat porodu gwiazdy. Zasypują ją pytaniami, czy już urodziła. 29-latka nie ogłosiła jeszcze nic oficjalnie. Na jej instagramowym profilu pojawiła się jednak wymowny wpis, który zawierał fragment wywiadu dla "Glamour".

Choć influencerka pokazywała wcześniej nawet zdjęcia USG maluszka, to teraz ogłosiła, że fani nie zobaczą już więcej jego twarzy. – Nie zabiorę synkowi dzieciństwa, nie pokażę publicznie jego twarzy. Chcę, żeby mógł być dzieckiem jak najdłużej – mówiła na łamach wspomnianego magazynu.

Zmiany w życiu Kubickiej i Barona

Minione miesiące w życiu prywatnym Sandry (wcześniej Kubickiej) i Aleksandra Milwiwa-Barona upłyneły pod znakiem wielkich zmian. W grudniu modelka i muzyk zespołu Afromental zaręczyli się. Jeszcze w tym samym miesiącu ogłosili, że zostaną rodzicami.

Wspominali, że o ślubie i weselu pomyślą po narodzinach. Tak się jednak nie stało. W tajemnicy przed wszystkimi zalegalizowali swój związek 6 kwietnia 2024 roku. O wszystkim opowiedzieli w social mediach kilka dni później.

"To był piękny dzień. W bardzo kameralnym gronie, z piękną pogodą, bez fajerwerków na niebie, za to z fajerwerkami w naszych sercach. Dokładnie tak jak sobie to wymarzyłam. Od dziś możecie mówić do mnie Baronowa" – relacjonowała na Instagramie gwiazda.

To nie wszystko. Zakochani są już na finiszu przeprowadzki do nowego domu. "We did it! Nasza oaza spokoju. Ucieczka od miasta. To tu nasz synek będzie biegał po trawie z dziewczynkami (psami - przyp. red.). W 2024 spełniamy nasze wszystkie marzenia" – napisali pod zdjęciami.